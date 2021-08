"Sí entro... ya no me van a dejar salir": Ricardo Anaya aseguró que la FGR lo citó en el Reclusorio Norte

Ricardo Anaya Cortés, excandidato a la presidencia de México por Acción Nacional, esta mañana publicó un nuevo video sobre su decisión de irse del país, en el asegura que pese a que Andrés Manuel López Obrador, niega que lo quiere encarcelar, le llegó un citatorio de la FGR.

"Si me quiere fregar a la mala, alterando el expediente de Emilio Lozoya para incriminarme", comentá en el video, pues asegura que en menos de 24 horas le llegó un citatorio de parte de la Fiscalía General de la República (FGR) para que se presente a una audiencia en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. “Todo comienza con una audiencia por zoom y termina en el Reclusorio Norte”, puntualiza Ricardo Anaya.

"Los delitos de los que me acusan, sumarían 30 años de cárcel. Menos mal que no hay persecución política y que no es tu fuerte la venganza, Andrés Manuel. Si no, imagínate”, comentó Ricardo Anaya, al señalar que es víctima de persecución,

Por otra parte, Anaya Cortés señaló que es inocente y calificó al presidente López Obrador, de ser "el más mentiroso de la historia".

"Claro que soy inocente, pero por supuesto que no le creo al presidente más mentiroso de la historia”, señala en una parte del video Ricardo Anaya.

“Sé perfectamente que si entró al reclusorio, no me van a dejar salir”, reiteró Anaya Cortés, pues asegura que si este se llega a presentar a dicha audiencia, sabe muy bien que no podrá salir, pese a que es inocente de los delitos que se le acusa.

Noticia en desarrollo...