Vicente Fox reaccionó al video de Ricardo Anaya: "Ya nada más falta que haga una consulta para enjuiciar excandidatos"

Luego de que el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés acusara al presidente Andrés Manuel López Obrador de quererlo meter a la cárcel, el ex mandatario Vicente Fox reaccionó para darle su apoyo al también panista a través de Twitter; en su mensaje, también aprovechó para hacer mofa de las consultas promovidas por el gobierno federal.

“Ya nadamas falta que haga una consulta para enjuiciar ex candidatos a presidente”, opinió Vicente Fox, para luego adjuntar el video de Anaya. En el material que Ricardo publicó, sostiene que “López Obrador me quiere fregar a la mala. Le estorbo para sus planes de sucesión en el 2024. No quiere que yo sea candidato. Y me quiere encarcelar porque no le gusta lo que digo”, expresó.

Vicente Fox constantemente publica en sus redes sociales sus pensamientos sobre la 4T y las políticas de AMLO, siempre haciendo crítica, por lo que se ha ganado un papel relevante entre la oposición y el panismo.

Anaya acusa a AMLO de “hipócrita”

Anaya recalca que lo que “más le molesta” a López Obrador es que haya denunciado que “su principal promesa, la de acabar con la corrupción, resultó un fraude, una verdadera vacilada”, a la vista de los conocidos casos de Bartlett, Irma Eréndira Sandoval y especialmente las entregas de dinero a los hermanos del presidente, Pío y Martín López Obrador.

En el video Anaya explica que aunque “no es lo que me hubiera gustado”, debe tomar la decisión de “estar fuera una temporada breve”, para evitar que le quiten sus derechos políticos y con ello la posibilidad de ser candidato en 2024, por lo que presentará pruebas contundentes contra el gobierno federal; refirió que una vez que “gane” seguirá su recorrido por México.

“Yo sigo en la lucha. No me rindo. No me doblo. Voy a seguir publicando todas las semanas. Y lo más importante que hoy les quiero decir a todas y a todos ustedes, es que al final, lo que pase conmigo es lo de menos, el problema es lo que te están haciendo a ti y a nuestro país. Eso es lo verdaderamente grave y eso es lo que tenemos que corregir”, concluyó su clip de casi 8 minutos.

msb