AMLO prepara limpia y Reforma en INE y TEPJF

Al anunciar que él mismo presentará la reforma constitucional, Andrés Manuel López Obrador insistió en la necesidad de hacer una renovación total del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El Presidente dijo: “Necesitamos una reforma electoral a fondo. Entonces, voy a invitar a un grupo de ciudadanos, a quienes saben de esta materia y a quienes han padecido de fraudes electorales, porque se han burlado de los mexicanos”.

En la mañanera, explicó que se tratará de una reforma integral, que incluirá la organización de las elecciones, el papel del INE, del Tribunal Electoral, así como las facilidades para que todos puedan participar, sin obstáculos y pueda haber una auténtica democracia.

“Como tengo esa facultad, como otros (actores) y también instituciones, yo voy a presentar la iniciativa y voy a convocar a personas que tienen experiencia, que saben del porqué no hemos logrado en México establecer una democracia auténtica, para que, en definitiva, se termine con los fraudes electorales, con las simulaciones, que no vuelva a suceder lo del 88, 94, 2000, 2006 y 2012”, dijo.

De acuerdo con el Presidente, en el año 2000 hubo libertad como no se había visto en décadas, pero seis años después se perdió lo conseguido con el esfuerzo, con la lucha de muchos, “porque el ex presidente Vicente Fox decidió que no iba a permitir que yo ganara la Presidencia”. “¡Imagínense!, quien llega a la Presidencia por primera vez, con el apoyo de muchos, con el sacrificio de mucha gente y en la primera elección que le corresponde conducir, sobre todo en lo político y en lo moral, decide llevar a cabo un fraude al decir: ‘por ningún motivo va a ser presidente Andrés Manuel López Obrador’. Y el Tribunal Electoral, lo mismo: facciosos, dominados por partidos, por grupos de intereses creados”, presidente.

“Es hasta el 18 en donde la gente ya no lo permitió y salió a votar, y fue mucho o notorio el triunfo, la ventaja, ya no había… ni todos juntos, fue el pueblo”, remató. Por otra parte, y de acuerdo con el anteproyecto de reforma electoral del senador de Morena, Ricardo Monreal, se propone quitar el procedimiento de fiscalización al Consejo General del INE, y crear una Unidad Especializada que sea independiente y que actúe con criterios únicamente técnicos. Además de reducir los consejeros electorales de 11 a siete, plantea que los procesos electorales arranquen en enero del año electoral y no en septiembre.

POR FRANCISCO NIETO, PARIS SALAZAR Y MISAEL ZAVALA

