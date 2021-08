"Que no se ampare ni huya": AMLO responde a acusaciones de persecución política de Ricardo Anaya

El presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindó de la persecución política que denunció el excandidato a la presidencia Ricardo Anaya. En un mensaje a través de redes sociales, el mandatario afirmó que su fuerte no es la venganza y al mismo tiempo exhortó al panista a defenderse con pruebas y la verdad ante las autoridades correspondientes.

"No tengo nada que ver con la persecución que supone Ricardo Anaya. No es mi fuerte la venganza. Si la Fiscalía y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente, que no se ampare ni huya; que se defienda con pruebas y con la fuerza de la verdad. Ya no es el tiempo de antes: puede haber políticos presos pero no presos políticos", escribió el presidente.

Señala a AMLO de persecución

Durante la mañana de este sábado, Ricardo Anaya publicó un video en su cuenta de Twitter en donde señaló que el presidente pretende llevarlo a prisión. Afirmó que a AMLO le molestan sus críticas hacia el gobierno.

"Hazle como quieras, Andrés Manuel, no me voy a detener. Yo sigo en la lucha por un México mejor", fueron las palabras del excandidato presidencial por el PAN para las elecciones de 2018. Agregó que el motivo de es llevarlo a la cárcel para sacarlo de la contienda presidencial en 2024.

Inician investigación en su contra

Anaya destacó que desde hace algunos meses se tiene preparado un proceso en su contra, pero el expediente estuvo mal realizado, por lo que se tuvo que alterar la declaración de Emilio Lozoya.

El mensaje de Anaya se debió a que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga al político como parte del proceso que se inició tras la declaraciones de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, quien afirmó que Ricardo Anaya, entre otros actores políticos habrían recibido sobornos por la Reforma Energética durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.