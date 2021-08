"AMLO abusa del poder": Lilly Téllez afirmó que Ricardo Anaya es un perseguido político

Por medio de su cuenta en Twitter, la senadora, Lilly Téllez emitió un mensaje de apoyo dirigido al excandidato a la presidencia de México, Ricardo Anaya, quien aseguró que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo quiere meter a la cárcel.

Ante sus más de 350 mil seguidores en la red social, la legisladora aseguró que Ricardo Anaya "es un perseguido político"; además, confesó que López Obrador "abusa del poder" que tiene como presidente de México.

En el mismo sentido, el expresidente de México, Vicente Fox aseguró que lo único que le falta a López Obrador es hacer una consulta para enjuiciar a excandidatos a la presidencia de México. La publicación fue compartida con el mensaje subido por Ricardo Anaya.

Desde muy temprana hora de este sábado 21 de agosto, Ricardo Anaya, excandidato a la presidencia, aseguró que Andrés Manuel López Obrador lo quiere meter a la cárcel ya que no quiere que sea candidato en el proceso electoral de 2024.

"Con la novedad de que AMLO me quiere meter a la cárcel, con mentiras y dos testigos balines. La razón de fondo: no quiere que sea candidato en 2024, y le molestan mucho mis críticas. Hazle como quieras, Andrés Manuel, no me voy a detener", dice Anaya en el video.