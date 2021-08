TEPJF ordena que Mauricio Toledo no rinda protesta como Diputado Federal

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que el petista, Mauricio Toledo, no rinda protesta como diputado federal en la próxima legislatura, hasta que resuelva su situación penal, ya que tiene una orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito.

En sesión ordinaria de manera virtual, los magistrados ordenaron que sea el suplente de Mauricio Toledo, Javier Valtierra García, quien rinda protesta en el cargo en septiembre, para que se respete el espacio para la bancada del Partido del Trabajo (PT) en San Lázaro.

Toledo fue recientemente desaforado por la mayoría en San Lázaro para seguir un proceso penal por enriquecimiento ilícito, pero además fue reelecto en su cargo para ser diputado federal en la próxima legislatura. Pero con la sentencia de la Sala Superior, no podrá rendir protesta.

La ponencia que estuvo a cargo de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, bajo el expediente SUP-REC-1010/2021, se proponía que se debía anular la elección debido a que Toledo ni su suplente viven en el distrito electoral federal de San Martín Texmelucán en Puebla, en el cual fueron reelectos.

Sin embargo, ese proyecto se desechó por el voto de cinco magistrados, y se tomó en cuenta la propuesta del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, en la que se señala la imposibilidad jurídica para que Toledo rinda protesta por seguir un proceso penal.

“Hay una imposibilidad jurídica y material para que pueda ocupar el cargo de diputado federal. La imposibilidad jurídica la encontramos en la que el hoy diputado tiene que seguir un proceso penal, incluso en prisión preventiva según los datos en el procedimiento de desafuero. La imposibilidad material reside en que todo servidor público desaforado no puede ocupar el mismo cargo para el que fue electo si aún no concluye el proceso en su contra, pues no podemos soslayar que su desafuero fue por un órgano soberano”, dijo el magistrado de la Mata Pizaña.

