Designación de Brenda Lozano no fue consultada: AMLO

Ante la polémica designación de la escritora Brenda Lozano, como encargada cultural de la embajada de México en España, el presidente López Obrador consideró que es difícil encontrar en el aparato administrativo, personas que no tengan una visión neoliberal.

Ayer, el tema se convirtió en tendencia en redes sociales, pues ubican a la nueva encargada cultural como una crítica de la 4T y los seguidores del presidente se pronunciaron en contra de la escritora. "No tengo nada que comentar", dijo el mandatario, que agregó que es muy difícil no encontrar en el aparato administrativo gente que no esté relacionada con académicos o intelectuales que monopolizaron en la administración pública en la época neoliberal.

AMLO recordó que este modelo se impuso por 36 años y predominaron dos grupos de intelectuales: "los de Enrique Krauze y los de Héctor Aguilar Camín, donde la diferencia es igual que la Coca Cola y Pepsi Cola".

El mandatario federal agregó que no le informaron de esta designación, pero reiteró sobre el predominio del "pensamiento neoliberal. Monopolizaron, se metieron a la academia, a la UNAM". Incluso, criticó que instituciones como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología estuviera al servicio de las empresas, desarrollando investigaciones para la Iniciativa Privada.

También criticó al Centro de Investigación y Docencia Económicas, al ITAM y al Tec de Monterrey. En ese sentido, consideró que hay que darle oportunidad a los jóvenes que no están tan influenciados, como otros funcionarios públicos.

Por Francisco Nieto y Paris Salazar