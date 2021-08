La Mañanera de AMLO: Conoce los temas de hoy miércoles 18 de agosto 2021

Durante la Conferencia Mañanera de Palacio Nacional, el presidente López Obrador presentó la sección ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? en donde habló sobre la información que se publicó en medios de comunicación que considera falsa. La sección estuvo a cargo de Ana Elizabeth García Vilchis.

Después de la presentación, el presidente dio tiempo para responder a las preguntas de los reporteros presentes en Palacio Nacional.

300 mil empleos nuevos en un año, por el Tren Maya: AMLO

El presidente López Obrador dijo que en un año se crearán más de 300 mil empleos, como consecuencia de las obras relacionadas con el Tren Maya, en el Sureste de México.

El mandatario federal dijo que calcula que en poco tiempo se van a ver los beneficios de las obras de infraestructura que realiza su administración. Y que el Sureste del país será una de las regiones más beneficiadas. "El Sureste se había abandonado, se dejó de ayudar por muchos años, pero ya se está tomando en cuenta y el Tren Maya traerá más de 300 mil empleos, en un año", dijo López Obrador en Palacio Nacional.

Designación de Brenda Lozano no fue consultada: AMLO

Ante la polémica designación de la escritora Brenda Lozano, como encargada cultural de la embajada de México en España, el presidente López Obrador consideró que es difícil encontrar en el aparato administrativo, personas que no tengan una visión neoliberal.

Ayer, el tema se convirtió en tendencia en redes sociales, pues ubican a la nueva encargada cultural como una crítica de la 4T y los seguidores del presidente se pronunciaron en contra de la escritora. "No tengo nada que comentar", dijo el mandatario, que agregó que es muy difícil no encontrar en el aparato administrativo gente que no esté relacionada con académicos o intelectuales que monopolizaron en la administración pública en la época neoliberal.

AMLO recordó que este modelo se impuso por 36 años y predominaron dos grupos de intelectuales: "los de Enrique Krauze y los de Héctor Aguilar Camín, donde la diferencia es igual que la Coca Cola y Pepsi Cola".

AMLO ofrece 2 mil kilómetros de vías férreas al final de su administración

“Se están creando empleos como nunca. Por ejemplo, en el Tren maya y el Istmo, alrededor de 300 mil empleos. Son obras muy importantes, y el sureste ha sido tomado en cuenta. Se abandonó por mucho tiempo”, aseguró López Obrador.

Además ofreció que antes de terminar su mandato, en caso de que no se dé la revocación tras la consulta del próximo año, quedarán listos más de 2 mil kilómetros de caminos. "Voy a entregar 2 mil kilómetros de vías férreas, con trenes de pasajeros, modernos", dijo.

"Ya no hay corrupción arriba", asegura AMLO

El presidente López Obrador presentó una parte de su primer promocional rumbo al tercer informe de gobierno, que se realizará el primero de septiembre. Además, sacó el tradicional pañuelo blanco y pidió tregua, porque "ya no hay corrupción arriba".

AMLO dijo que pueden quedar algunas personas, pero que poco a poco se ha ido limpiando el gobierno de México. Además, el mandatario federal dijo que ya están listos los promocionales para el tercer informe de gobierno y mostró uno que grabó en Palacio Nacional.

Al lado de una de las pinturas de Diego Rivera en Palacio Nacional, López Obrador explica que su labor más importante al frente del gobierno de México ha sido la de eliminar la corrupción. Dijo que el primero de septiembre tendrá el informe, porque la ley le pide rendir cuentas ante los ciudadanos

Además, explicó que la ley le permite que una semana antes y una semana después, pueda mandar sus mensajes en redes sociales y medios de comunicación, para que los ciudadanos sepan cuáles serán los temas principales de su informe.

