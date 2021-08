Insabi dona 10 ambulancias a la Ciudad de México; llaman a mantener el sistema de salud unificado

El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) transfirió 10 ambulancias para la Ciudad de México.

En un acto protocolario, celebrado en la Secretaría de Salud federal, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció el apoyo e hizo el llamado a las autoridades federales a seguir trabajando con un solo sistema de salud en urgencias médicas.

“Y, decir que, en este aprendizaje, pues lo que queremos ahí –una ayuda, al doctor Alcocer– es que podamos seguir trabajando como un solo sistema, particularmente para las urgencias médicas; que no importe si hay un derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social, o no derechohabiente, del ISSSTE, que independientemente del COVID-19 o no COVID-19. Que sea aceptado cualquier habitante de la Ciudad de México que tenga una urgencia médica en cualquier hospital público de la ciudad