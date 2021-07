‘Morena falló a los capitalinos’: Citlalli Hernández

Los malos resultados electorales del 6 de junio en la Ciudad de México se deben a que Morena falló, porque no ha sabido comunicar y acercarse a algunos sectores de los capitalinos, aseguró la secretaria general del partido, Citlalli Hernández.

Y rechazó que se trate de un error de la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum.

“Por eso es la crítica, la reflexión y el mal sabor de boca del resultado electoral. No ha sido un voto contra su gobierno, ella (Sheinbaum) ha sido una excelente jefa de Gobierno, el partido es el que ha fallado, no ha logrado comunicar de la mejor manera, el partido no ha logrado acercarse en la ciudad a algunos sectores”, reconoció la morenista en entrevista para El Heraldo de México.

Lo anterior, luego de que en el festejo por los tres años del triunfo electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador la militancia, al grito de “¡presidenta, presidenta!” respaldó a Sheinbaum para 2024.

Por ello, aseguró, están en proceso para corregir los errores que tuvieron en la capital del país, con el objetivo de que la jefa de Gobierno y el Presidente continúen en la preferencia electoral de los ciudadanos.

“Estaremos corrigiendo esa comunicación para que la jefa de Gobierno y nuestro Presidente sigan teniendo el respaldo social que hace tiempo han tenido. En esta ciudad, que es una ciudad progresista, de derechos, de libertades de izquierda, y yo diría “obradorista”, subrayó la secretaria general de Morena.

Sobre el rechazo que externó la militancia hacia la dirigencia, consideró que es normal luego de un proceso electoral, en este contexto, adelantó que, después de seis años, Morena alista la renovación de las dirigencias en los consejos nacional, estatales y municipales.

Para ello, preparan la convocatoria para abrir el partido a nuevos cuadros “sin alimentar el temor de la militancia fundadora de que entren personas ajenas al proyecto de la 4T.

“Llevamos ocho meses en la dirigencia, Mario (Delgado) y tu servidora, y ha sido complicado porque tenemos seis años que no renovamos el consejo nacional, los consejos estatales, las dirigencias estatales, municipales, y ya es hora de realizarlo, en lo próximo estamos valorando cuándo y cómo emitir una convocatoria que nos permita abrir el partido sin alimentar los temores de nuestra militancia fundadora”, detalló la líder morenista.

Reconoció que, aunque hay miedo de los fundadores de Morena de que lleguen personajes oportunistas a ocupar posiciones dentro del movimiento, necesitan sumar otros perfiles, toda vez que los que tienen no siempre cumplen con las expectativas, finalizó.

