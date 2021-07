Hasta en dos semanas iniciarán búsqueda de desaparecidos en carretera de Tamaulipas

Denuncias sobre desapariciones de personas que tienen más de seis meses y otras que tienen años apenas empezarán a ser investigadas. El fiscal de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica y el presidente de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Jorge Ernesto Macias Espinoza anunciaron que será hasta dentro de dos semanas que se iniciaron los trabajos de búsqueda de las personas desaparecidas en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.

Los integrantes de diferentes colectivos de desaparecidos de Nuevo León se reunieron por más de tres con el fiscal de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica y el presidente de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Jorge Ernesto Macias Espinoza así como funcionarios de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas ante quienes insistieron sobre la desaparición de hijos, hermanos, padres, hermanas y demás familiares en dicha carretera.

Los familiares dijeron que una vez más recibieron promesas de hacer trabajos de investigación y búsqueda por lo cual expresaron no estar satisfechos con los resultados de la reunión pues no presentaron reportes de avances de las investigaciones.

Por más de dos horas los familiares hicieron la narrativa de la desaparición de sus seres queridos insistiendo en que las desapariciones se registraron en Tamaulipas pues en la última llamada que recibieron decían estar ya en Tamaulipas y la ubicación del teléfono celular así lo indica.

Víctor Miguel Villafaña, padre de Carla Cecilia, quien desapareció el 18 de diciembre, junto con su yerno en el kilómetro 26 de la carretera Nuevo Laredo-Monterrey, insistió en que durante la reunión únicamente escucharon “promesas, promesas y más promesas no reportes de avances de las investigaciones, no hay resultados no hay nada”.

Dio a conocer que el 24 de diciembre presentó la denuncia sobre la desaparición de su hija Carla Cecilia y su yerno; “pero hasta ahora no hay nada ni investigaciones, ni avances, ni noticias no hay nada”.

La Fiscalía General de Tamaulipas y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas anunciaron que en dos semanas se iniciaron los trabajos de búsqueda de personas sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo lo que llevaran a cabo de manera conjunta con la Fiscalía y la Comisión de Búsqueda de Nuevo León.

La reunión efectuada en la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas se inició a las 13 horas y se prolongó hasta poco después de las 16 horas sin que las familias quisieran dar a los medios de comunicación de declaraciones.

Por: José A. Hernández

dhfm