Alcaldesa de Tamaulipas asegura que el PAN es "retrógrada"

La presidente municipal de Reynosa, Maki Ortíz Domínguez, calificó como retrógrada la decisión del Partido Acción Nacional de expulsarla de sus filas, lo anterior tras acudir a un acto público de celebración del triunfo de su hijo Carlos Peña Ortiz en la pasada elección del 6 de Junio.

Peña Ortíz, será el próximo alcalde de Reynosa, pero por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

A través de su cuenta de Twitter, la alcaldesa informó sobre su expulsión del PAN comentando lo siguiente: "En el PAN te expulsan si felicitas y abrazas a tu hijo cuando gana una elección, solo porque ganó por otro partido! ¡Por eso el PAN pierde y pierde elecciones por actitudes retrógradas!".

En entrevista la alcaldesa indicó que ante las versiones que han trascendido sobre su expulsión del PAN, indicó que en días pasados su carta de renuncia al dirigente nacional de Acción Nacional Marco Cortez.

"Yo quiero decirles algo estamos en el siglo 21 si uno no puede felicitar a su hijo cuando gana una elección de manera derecha pues definitivamente dónde estamos. Esto es muy retrógrado la verdad, es impresionantemente retrógrado, que no se, me da casi risa", dijo en entrevista.

Consideró que el PAN en Tamaulipas, está cautivo con actitudes retrógradas en donde dijo pretendan expulsar a quien felicita a su hijo por ganar una elección por otro partido político y considero que esas actitudes son de desesperación, venganza y coraje.

"Cómo se maneja el partido en el Estado cúpulas que es un secuestro y que solo le dan oportunidades a la gente que es de su grupo porque así se ha visto ponen malos candidatos, de su grupo porque así se ha visto y no escuchan a los ciudadano", añadió la alcaldesa.

Durante el día de hoy el Partido Acción Nacional de Tamaulipas declaró la expulsión de 95 militantes que apoyaron a Morena, así como a otros partidos, entre los que hay de Laredo, Madero y Reynosa, entre otros más como Altamira y Tampico.

Por: Carlos Juárez

dhfm