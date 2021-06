Va Sección Instructora de Cámara de Diputados por desafuero de Benjamín Huerta y Mauricio Toledo

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados encontró elementos para declarar procedente el desafuero y ejercicio de la acción penal contra de Benjamín Saúl Huerta Corona, ex integrante de la fracción de Morena, por el delito de violación equiparada en contra de un menor de 15 años, el inculpado solicitó que se deseche su caso, acusa faltas en el proceso.

Este miércoles, la instancia jurisdiccional, también someterá a votación de sus 4 integrantes, el dictamen de Mauricio Toledo, legislador del PT, acusado de enriquecimiento ilícito, ambos juicios fueron solicitados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Lo anterior, se establece en los dictámenes que, en sesión virtual privada, discutirá y votará la instancia jurisdiccional. “El sentido va, en que procede en los dos casos, el ejercicio de la acción penal”, aseguró en entrevista para El Heraldo de México, Pablo Gómez, presidente de la Sección Instructora.

El morenista detalló que, aunque Huerta Corona, ni su equipo legal, admitieron los hechos, ni presentaron elementos de prueba a su favor, la Sección analizó lo que la Fiscalía capitalina entregó en tiempo y forma.

“Ellos se han ido por el lado de no objetar el procedimiento, tanto de la fiscal como de la Sección Instructora, etcétera. Ellos no concurrieron el periodo probatorio, no presentaron ningún documento, la Fiscalía sí concurrió”, detalló Pablo Gómez.