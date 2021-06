Benjamín Huerta admitió violación a menor, pero argumentó difusión con tintes políticos; asegura Claudia Pastor

El diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, ex integrante de la fracción parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, admitió su participación en el delito de violación equiparada agravada, en contra de un menor de edad, pero argumentó que las declaraciones de la víctima y su madre “tuvieron una difusión con fines políticos”, aseguró Claudia Pastor, legisladora priísta, integrante de la Sección Instructora.

A través de un video mensaje, Pastor detalló que este miércoles la instancia jurisdiccional sesionó para someter a votación dos acuerdos, uno de ellos sobre el juicio de desafuero del ex integrante de la bancada morenista, acusado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) de los delitos de violación equiparada en contra de un menor de 15 años de edad, y de abuso sexual de un adulto, en la reunión de trabajo, dijo la priísta, se cerró la etapa de pruebas para dar inicio a la de alegatos.

Expuso que su voto fue en contra del acuerdo debido a que el inculpado reconoció su participación en los hechos que se le imputan, pero argumento que las declaraciones de la víctima y su madre, fueron difundidas con fines políticos.

“ A mi parecer , ya no es necesario abrir otra etapa procesal y es posible pasar el expediente a dictaminación dado que el denunciado no juega su participación en los hechos materiales, la denuncia se limita a decir que las declaraciones hechas por la víctima y su madre, en realidad tuvieron una difusión con fines políticos, pero no niega su participación en los hechos, materia de la denuncia”, aseguró la priísta.

Añadió que siguiendo los principios jurídicos “a confesión de parte, relevo de prueba” el asunto debe descartar la etapa de alegatos y dictaminarse lo antes posible. Sin embargo, el acuerdo para abrir los alegatos se avaló por mayoría de tres de los cuatro integrantes de la Sección Instructora, por lo que se debe esperar el plazo que marca la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que establece cinco días a partir de qué son notificados, para que la parte acusadora y el acusado los presenten, para que sean analizados.

Por: Elia Castillo e Iván Saldaña

dhfm