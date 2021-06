Desafuero de Mauricio Toledo y Benjamín Saúl Huerta casi listo

La Sección Instructora de la Cámara de Diputados encontró elementos para declarar procedente el desafuero y ejercicio de la acción penal contra de Benjamín Saúl Huerta Corona, ex integrante de la fracción de Morena, por el delito de violación equiparada en contra de un menor de 15 años; en tanto, el inculpado solicitó que se deseche su caso, pues acusa faltas en el proceso.

Hoy, la instancia jurisdiccional, también someterá a votación de sus cuatro integrantes, el dictamen de Mauricio Toledo (PT), acusado de enriquecimiento ilícito. Ambos juicios fueron solicitados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Lo anterior se establece en los dictámenes que, en sesión virtual privada, discutirá y votará la Sección Instructora. “El sentido va en que procede, en los dos casos, el ejercicio de la acción penal”, aseguró en entrevista para El Heraldo de México, Pablo Gómez, presidente de la instancia.

El morenista detalló que, aunque ni Huerta Corona, ni su equipo legal, admitieron los hechos, ni presentaron elementos de prueba a su favor. En los alegatos finales el legislador solicitó que la petición de la FGR se deseche.

“No podría decir eso, no admite ni niega los hechos porque no se refiere a los hechos narrados por la Fiscalía, si no a la legalidad del procedimiento. Él concurre, hace sus conclusiones y pide, por lo tanto, que se deseche la petición de la Fiscalía”, señaló Gómez.

Sin embargo, aclaró que fueron los hechos los que encaminaron la conclusión del dictamen. “El inculpado nunca ha aceptado haber cometido delito alguno, tampoco reconoce culpabilidad en los delitos que señala la Procuraduría, pero eso no sería relevante, nosotros tendríamos que tomar en cuenta los hechos que están frente a nosotros”, dijo.

Respecto al juicio contra Toledo, se encontró la compra de autos de lujo, propiedades e ingresos millonarios, que no corresponden con sus declaraciones patrimoniales.

Sobre la apertura de un periodo extraordinario de sesiones para que la Cámara de Diputados erigida en jurado de procedencia, discuta y vote ambos dictámenes, Pablo Gómez señaló que será responsabilidad de las fracciones de oposición que se apruebe.

Por Elia Castillo

