De la sala, al salón de clases el próximo 7 de junio

La casa de la maestra Paola Velázquez dejará de ser el salón de clases, con el regreso a las aulas, el próximo 7 de junio, la sala y comedor de esta educadora de preescolar regresarán a la normalidad, de las paredes ya no colgarán el pizarrón, las tablas de multiplicar ni las vocales y el abecedario.

“Todavía no me la creo, porque considero que no es buen momento para regresar a las aulas. Ya estoy vacunada, pero no es así con todos los padres, el riesgo de contagio estará en el traslado de casa al colegio, porque no todos los alumnos tienen esa oportunidad de ir en auto”, explicó Paola en entrevista con El Heraldo de México.

Serán 30 días de clases en donde habrá dos grupos, el primero asistirá lunes y miércoles y el segundo martes y jueves; los viernes serán dedicados para estudiantes que más apoyo pedagógico requieran.

Con la experiencia de las clases a distancia, Paola se está preparando para tener la atención de manera presencial y por Zoom.

“Estamos en la recta final del ciclo escolar, los niños prácticamente ya aprendieron lo esencial, lo ideal hubiera sido iniciar una nueva etapa, pero en el siguiente ciclo. El trabajo que haremos será para unir lazos, enfocarnos en la educación socioemocional, ya que muchos pequeños tuvieron pérdidas familiares (por COVID-19), ese significa un reto”, detalló.

A Paola le aplicaron la vacuna Cansino, acudió con nervios y escepticismo; sin embargo, era un requisito para regresar a las aulas.

“En la escuela nos pidieron llevar el cabello recogido, careta y cubrebocas, estos no se podrán retirar salvo para comer, asistir sin mochilas, sólo bolsas de polipapel, nadie sale y nadie entra. Además se pidió que las actividades sean en su mayoría al aire libre.

POR ARTURO VEGA

MAAZ