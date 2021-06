Jalisco no escatimará en recursos para apoyar a pacientes con cáncer, asegura Enrique Alfaro

Los recursos que destina el gobierno de Jalisco para apoyar a las asociaciones civiles en la compra de medicamentos oncológicos no se escatimarán, indicó Enrique Alfaro Ramírez, y lamentó las declaraciones que hizo el subsecretario de salud federal, Hugo López Gatell, en el sentido de que este llamado de las familias por los tratamientos se trata de un ataque a la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Vamos a seguir reforzando ese esquema, no se puede evadir una responsabilidad de ese tipo, cuando uno escucha comentarios como los que hizo, no sé si fue ayer López Gatell, la verdad es que lo que te genera es indignación, coraje y afortunadamente nosotros tenemos una comunicación cercana y estrecha con las organizaciones de la sociedad civil que han defendido esta agenda y lo que se necesite invertir para seguir apoyándolo lo vamos a hacer, en eso no se puede regatear".