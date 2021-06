Indigna a PRD que AMLO no recibiera a Silvano; exigen respeto a gobernadores

La dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y su bancada en la Cámara de Diputados condenaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador no diera audiencia al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien, sin previa cita, este martes acudió a Palacio Nacional y por cuatro horas esperó afuera a ser recibido por el Ejecutivo federal.

El presidente nacional del sol azteca, Jesús Zambrano Grijalva, calificó a López Obrador de “irresponsable” e irrespetuoso, y aseveró que “el presidente no le puede dar un trato así a ningún gobernador”; exigió que reciba al mandatario estatal.

Aureoles acudió a Palacio para presentar supuestas pruebas de que en Michoacán operó el narco en las elecciones del 6 de junio pasado para que el candidato de Morena, Alfredo Ramírez, ganara la gubernatura.

“Con pruebas en las manos, desde las 6 am el gobernador de Michoacán solicitó una audiencia con el presidente de la República, no utilizar la mañanera para un fin electorero cómo lo insinuó López Obrador. El estado de Michoacán corre el riesgo de convertirse en un narcoestado y claramente al titular del Ejecutivo no le interesa en lo más mínimo porque sabe que su partido, Morena, está coludido con el narcotráfico. Estamos ante un momento crítico para la historia del país; el presidente no le puede dar un trato así a ningún gobernador”, señaló Zambrano.