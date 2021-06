¿A qué fue Silvano Aureoles a Palacio Nacional? ¿Por qué el gobernador de Michoacán quiere reunirse con AMLO?

Antes de las 06:00 de la mañana de este martes 29 de junio, Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, llegó a las puertas de Palacio Nacional para exigir una reunión urgente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en ese estaba por comenzar su conferencia matutina de todos los días.

El mandatario michoacano dijo que era muy importante reunirse con AMLO y mostrarle los documentos que llevaba pues, afirmó, contenían las pruebas de que el crimen organizado habría estado implicado en los resultados de la elección para gobernador del pasado 6 de junio, en la cual ganó el candidato de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Alfredo Ramírez Bedolla.

Cuando Silvano Aureoles denunció hace unos días que contaba con las pruebas que sostenían su afirmación sobre que 'el narco gobernaría Michoacán', Andrés Manuel López Obrador expresó en su conferencia de todos los días que lo invitaba a presentarlas, pero al mismo tiempo le pidió no ser amarillista. Y así fue como el michoacano llegó este día a Palacio Nacional.

"Vine a traerle las pruebas al presidente... es peligro que regresen a Michoacán los 'narcogobiernos', ha sido una historia negra la que ha vivido Michoacán... Hemos trabajado mucho para sacar a los delincuentes del palacio de gobierno y para limpiar las instituciones", expresó Silvano Aureoles en entrevista con El Heraldo de México a las afueras del recinto de gobierno.

¿AMLO se encontrará con Aureoles?

Andrés Manuel López Obrador ofrecía su conferencia matutina cuando se enteró que el gobernador de Michoacán estaba sobre la entrada de Moneda, en espera de que lo recibiera para ofrecerle las pruebas de que 'el narco gobernará el estado'. A pregunta expresa de si lo recibiría o no, el presidente fue muy claro al decir que no lo haría, pues además de que Aureoles no tenía cita, los resultados electorales no eran de su competencia.

Y por ello lo invitó a presentar sus pruebas ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) o en su caso las fiscalías, que en este caso son las instancias que atienen asuntos de esta índole. La respuesta del presidente no agradó del todo al gobernador de Michoacán, quien lamentó su incongruencia, además de que reiteró que no es la primera vez que pide reunirse con el presidente.

Aún afuera de Palacio Nacional, Silvano Aureoles indicó que hacer públicas las evidencias en su poder, pone en riesgo la vida de las personas que aportaron dichos elementos, "es algo que usted (AMLO) no permitiría en ninguna circunstancia. Sé que el presidente es un humanista y entiende lo que digo", añadió el mandatario michoacano.

Ahí mismo, Silvano Aureoles reiteró que no se trataba de un asunto electoral sino de un tema de seguridad nacional, por lo que insistía en reunirse con el mandatario, pese a la negativa de éste.

Las reacciones de la sorpresiva visita del gobernador michoacano a Palacio Nacional no se hicieron esperar. Raúl Morón, quien fuera el candidato inicial de Morena al gobierno de Michoacán, detalló en entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Radio, que Silvano Aureoles debería acudir con las instancias correspondientes y no tratar de llamar la atención del presidente.

Sobre la presunta conexión de Aureoles con el crimen organizado tal como acuso Mario Delgado, presidente nacional del partido, dijo no tener pruebas para respaldar tal acusación. Y es que vale recordar que hace unos días, el líder de Morena dijo -sin pruebas tangibles- que el gobernador michoacano estaba coludido con el crimen.

A casi cuatro horas de que Silvano Aureoles llegara a Palacio Nacional, el mandatario michoacano anunció en sus redes sociales que se retiraba del lugar debido a que no fue atendido por el presidente López Obrador, no sin antes expresar 'su profunda preocupación', por lo que vendrá para el estado con el nuevo gobierno. Asimismo, reiteró que no quitará el dedo del renglón sobre reunirse con el jefe del Ejecutivo.

"El futuro de México está en riesgo, voy acudir ante la Suprema Corte y las instancias internacionales que sean necesarias para denunciar la gravedad de la intervención del crimen organizado en la elección y la amenaza que representa para el futuro de este país.... Le pido al presidente que recapacite, sé que no quiere un país gobernado por el narco y, con lo sucedido el 6 de junio, México va por ese camino. Si no actuamos a tiempo, lo vamos a lamentar", escribió Aureoles en su cuenta de Twitter.

Con información de Alan Rodríguez, Charbell Lucio y Francisco Nieto

ovh