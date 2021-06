Ciudad de México aún sin casos de la variante Delta, asegura la Ssa capitalina

A pesar de que Delta, la variante del Covid-19, ya se encuentra en nuestro país, la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México informó que no se ha detectado ningún caso en la capital del país; sin embargo, siguen atentos ante cualquier brote.

Oliva López Arellano, titular de la dependencia, aseguró que continúan monitoreando y que hasta el momento no se tiene el reporte del algún caso con dicha cepa que brotó por primera vez en India. Asimismo, reiteró las medidas sanitarias como el lavado frecuente de manos y el uso del cubrebocas para no ponerse en riesgo.

¿Cuál es la efectividad de las vacunas?

La funcionaria local aseguró que las vacunas que se están aplicando contra el SARS-CoV-2 previenen las formas graves y defunciones ante la variante Delta, la cual es más agresiva.

“Todas las aprobadas previenen los cuadros graves, ahora la variante Delta no es que produzca un cuadro más grave, no es esa la razón si no lo que hace es que es más contagiosa y en la medida en que es más contagiosa hay personas que tienen, hay mayor riesgo de infectarse y por lo tanto un volumen mayor de población y por lo tanto en términos de probabilidad un grupo que puede llegar al hospital”, explicó López Arellano en conferencia de prensa.

Sede de vacunación de Benito Juárez cambia de sede

Oliva López Arellano explicó que en esta ocasión los habitantes de la alcaldía Benito Juárez tendrán que hacerlo ahora en el Centro Médico Nacional, en la Cuauhtémoc, debido a que el Pepsi Center estará ocupado por actividades.

Por otro lado se anunció que para esta semana arrancará la campaña de vacunación para adultos de 40 a 49 años en su primera dosis.

lhp

