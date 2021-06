Claudia Sheinbaum dice que no hay sexenio más democrático que el de AMLO

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum señaló que no hay sexenio más democrático que el del presidente, Andrés Manuel López Obrador, que muestra de ello es la consulta popular que se realizará el próximo 1 de agosto para llevar a juicio político a cinco expresidentes de la República.

En conferencia de prensa virtual, la mandataria capitalina expuso que es un acierto este ejercicio que realizará el Instituto Nacional Electoral (INE) y es que hace frente “a la idea, de que algunos, han promovido que no hay democracia en el país”.

“Que se reconozca este ejercicio democrático. Es muy fácil, estas campañas, de las que hemos estado hablando de desinformación de que en México no hay democracia… cuando… no hay más ejercicio democrático, no ha habido otro sexenio con mayor ejercicio democrático que el que ha habido hasta ahora, y particularmente con esta consulta popular que se hará este 1 de agosto”.