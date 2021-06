Regreso a clases hasta que más del 50% de los mexicanos tengan la vacuna: Padres de Familia

Es necesario que entre el 50 y 60 por ciento de la población del país este vacunada contra el COVID-19 para que los niños y adolescentes puedan regresar de forma segura a clases presenciales, aseguraron representantes de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) y de la Alianza de Maestros A.C.

Destacaron que durante el retorno a las aulas en el Estado de México, a partir del lunes pasado se observó una baja asistencia de alumnos, de solo 250 mil de los 4 millones 500 mil que tiene la entidad, por el temor que existe entre los padres de familia al contagio, como se ha registrado en las escuelas de otras entidades que reabrieron escuelas.

El vicepresidente de la UNFP, Luis Arturo Solís Bravo, aseguró que los alumnos necesitan recuperar el nivel educativo que tenían antes de la pandemia, ya que la desigualdad en el acceso a las tecnologías para tomar clases a distancia ocasionó un importante rezago en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Sin embargo, destacó mientras no se tenga un mayor número de personas vacunadas, se mantendrá latente el riesgo de contagio en los planteles educativos.

Destacó que las autoridades federales y estatales deben trabajar en protocolos que pongan en centro de discusión el bien máximo de niñas y adolescentes, “dejando de lado la parte política, porque ya pasaron las elecciones”.

NO se puede esperar más el regreso a clases; Aprende en Casa es muy deficiente: Unión Nacional de Padres

En tanto, José Luis Romero, presidente de la UNPF en el Valle de Toluca, señaló que en las escuelas del Edomex no se cuenta con las condiciones para el regreso a clases presenciales, a pesar de que el semáforo está en verde. Precisó que de las casi 24 mil escuelas que existen en la entidad, solo reabrieron seis mil.

“Las escuelas que no reabrieron es por no contar aún con las condiciones idóneas para recibir a los estudiantes, por acuerdo entre las autoridades educativas y padres de familia, que decidieron concluir este ciclo escolar de manera virtual”.

Destacaron que los protocolos seguros deben incluir, sanitizantes, gel antibacterial y los espacios adecuados, materiales que no tienen muchas escuelas.

Carlos Aguirre, presidente de la Alianza de Maestros, dijo que el regreso a las aulas de los maestros deberá considerarse como un riesgo de trabajo.

“El regreso a las aulas de los maestros deberá considerarse como un riesgo de trabajo, no puede ser de otro modo. No habían pasado más de cinco días y tuvimos los primeros brotes de contagio, que implica cerrar toda la escuela, eso en el caso de los chicos detectados, ¿qué va a pasar con los asintomáticos, además de que estos chicos no han sido vacunados?”.