AMLO dice que ya hay conocimiento básico sobre normalistas de Ayotzinapa

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya se tienen los conocimientos básicos de lo que pasó con los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, pero seguirán las investigaciones para hacer justicia.

"Se está avanzando bastante, ya sé tienen los conocimientos básicos de lo que sucedió, todavía no podemos dar por concluida la investigación. No queremos actuar de manera irresponsable, no se trata de decir 'esto fue lo que sucedió' y engañar. No nos queremos precipitar, es un asunto muy serio que amerita ser tratado con responsabilidad y profesionalismo", dijo.

Explicó que ya se tienen pruebas científicas de la ubicación de tres estudiantes, lamentablemente sin vida, pero la investigación continúa. También recordó que acaba de darse una reunión con familiares de los jóvenes desaparecidos y con todos los funcionarios involucrados.

López Obrador insistió en que es un tema de Estado, en el que participa tanto la Fiscalía General de la República y los poderes Ejecutivo y Judicial, además de que se tiene asesoría de expertos internacionales.

Dijo que se tienen resultados y que intentan avanzar más, para que no corra el tiempo, porque buscan saber el lugar donde están los jóvenes y quieren encontrarlos. "Nada de lo que hicieron en la pasada administración con la llamada verdad histórica, que ya sabemos que no corresponde a lo que sucedió, falsificaron los hechos", reiteró.

En ese sentido, afirmó que no hay nada que detenga, incluso informó que subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, salió del país para seguir investigando este tema.

Noticias Relacionadas Hallan restos de estudiante de Ayotzinapa; laboratorio de Innsbruck confirma pruebas

Francisco Nieto y Paris Salazar

gka