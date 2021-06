"Para qué sigo aquí "Diego "H" manda mensaje suicida tras atropellar a dos mujeres en Iztacalco

Luego de que el pasado fin de semana, el joven Diego "H", en total estado de ebriedad, atropelló a dos mujeres tras salir de un antro en la alcaldía Iztacalco, ahora ha trascendido que el sujeto envió un mensaje suicida a uno de sus amigos mientras continúa prófugo de la justicia.

Cabe señalar que el par de jóvenes a las que atropelló, se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte, tras las graves heridas generadas a causa del atropellamiento.

Por su parte las familias de ambas jóvenes han estado exigiendo justicia en los últimos días, misma que hasta el momento no les ha sido otorgada.

Las imágenes de este caso pronto se volvieron virales tras ser difundidas en redes sociales. Mismas que muestran el momento en que Diego “H” literalmente pasándole por encima a las dos mujeres, para después darse a la fuga y hasta el momento permanece desaparecido.

SIGUE SU BÚSQUEDA; ELLAS ESTÁN GRAVES

Con fracturas, hemorragias internas, traumatismos… delicadas de salud.

Así están las 2 jóvenes arrolladas así.

Amigos señalan a DIEGO HELGUERA.

La @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX ya lo buscan

Si ud lo conoce, denúncielo!pic.twitter.com/MmVhZ3YBhF — Carlos Jiménez (@c4jimenez) June 13, 2021

Pocas pistas para dar con su paradero

Desde el instante de los hechos y hasta este momento, poco se ha sabido de Diego “H” y aunque la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), ha emprendido una intensa búsqueda del responsable poca es la información que se ha podido recabar sobre su paradero.

Sin embargo, recientemente trascendió un audio de una conversación de WhatsApp, que el presunto responsable sostuvo con uno de sus conocidos, en el que se le escucha advertirle a su amigo que piensa suicidarse.

DICE q SE VA a SUICIDAR

Diego Helguera le advirtió a un amigo q espere lo peor pues se puede "corbatear".

"Yo no me voy a ver encerrado a la verg… ya para q sigo aquí odiado por la sociedad…"

La @FiscaliaCDMX lo busca



El mensaje de voz, con @JoseCardenas1 en @Radio_Formula pic.twitter.com/XTBgRWfipq — Carlos Jiménez (@c4jimenez) June 15, 2021

En el audio difundido en distintos medios de comunicación, se escucha a Diego “H”, advertir que podría quitarse la vida con el fin de que las autoridades no logren ponerlo tras la rejas.

“Yo no me voy a ver encerrado a la v**ga. Así que si pasa algo prepárate para lo peor, (...) si siento que te va a pegar si sabes que me ‘corbatee´ o algo. No es por pu* ni nada, pero ya para qué sigo aquí, sin sueños, ni nada y odiado por la sociedad”, se logra escuchar en el audio.

Tal parece que este ha sido un mensaje de despedida entre Diego “H” y su amigo, luego de que continuara diciendo que “fue un gusto conocerlo”.

Por su parte las dos jòvenes víctimas Fernanda Cuadra y Fernanda Olivares, se encuentran hospitalizadas y su estado de salud es reportado como grave; en el caso de Cuadra, presenta fractura de cráneo, mientras que Olivares, quien fue arrastrada por el vehículo un par de calles presenta fracturas en el rostro, brazos, piernas.

