Fallece Leobardo, joven agredido por policías estatales en Hidalgo

Afuera del Hospital General de Pachuca, donde Leobardo permaneció los últimos 15 días en el área de terapia intensiva, la familia exigió castigo para el o los posibles responsables y justicia por la actuación policial que privó de la vida al joven.

“Gracias al gobierno que nos hizo así, por eso estamos aquí en este momento. Mi sobrino falleció hoy y yo creo que el gobierno que asuma su responsabilidad por no querer atender (la protesta de los pobladores) ese día, si no, no estuviéramos aquí en este momento, y el gobierno, ahora que dé la cara”, exigió Feliciana Hernández Ramírez, tía de Leobardo, quien informó que aproximadamente a las dos de la tarde les avisaron que había fallecido, aunque no les precisaron la hora.