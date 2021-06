Comparan a AMLO, Anaya y Meade con personajes de Game of Thrones; FOTOS

Dos años han pasado desde el final de Juego de Tronos (Games of Thrones), esa serie que cautivó y mantuvo pegada a mucha gente por años, pero que al final decepcionó. Sus seguidores aún no han superado la trama y crean contenido de los personajes hasta la fecha. Ahora le tocó a las figuras más relevantes de la política mexicana ser comparadas con los mismísimos personajes de la serie.

Game of Thrones es una serie de televisión de drama y fantasía medieval desarrollada por David Benioff y D. B. Weiss y producida por la cadena HBO. Su argumento está inspirado en la serie de novelas Canción de hielo y fuego, escrita por el estadounidense George R. R. Martin, relata las vivencias de un grupo de personajes de distintas casas nobiliarias en el continente ficticio de Poniente, para tener el control del Trono de Hierro y gobernar los siete reinos que conforman el territorio.

La serie, al igual que la política mexicana en cada campaña, comenzó con muchas promesas, grandes expectativas, pero al final por las prisas y diversos contratiempos, quedó a deber a los fans, quienes incluso han pedido que se regrabe la última temporada y le den un fin digno a todos los emblemáticos personajes.

Obviamente HBO no aceptó cambiar nada, pero en cambio les dará a los amantes de Game of Thrones dos precuelas, que contarán las historias de los Targaryen y sucesos míticos de personajes importantes que no se mencionaron en la serie original. Los seguidores de esta saga están deseosos de ver qué pasa y esperan que los productores hayan aprendido la lección y no volver a arruinar una historia épica.

Pero bueno, sin más revuelo, aquí están las curiosas comparaciones con los políticos mexicanos:

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

Los fans creen que tienen mucho en común. Foto: Especial.

Ricardo Anaya, militante del PAN y ex candidato presidencial

Aunque en realidad Anaya no es calvo. Foto: Especial.

José Antonio Meade, ex funcionario público priista y ex candidato presidencial

Actualmente está lejos de la esfera pública. Foto: Especial.



Enrique Peña Nieto, ex presidente de nuestro país (2012-2018)

Y al final, ¿no sirvieron para nada? Foto: Especial.

Felipe Calderón, ex presidente (2006- 2012) y actual símbolo del PAN y la oposición

¿Sí son bastante parecidos? Foto: Especial.

