López-Gatell: Divorcio, viajes, nuevo romance y errores, estas son las polémicas del subsecretario de Salud

A poco más de un año del inicio de la pandemia de Covid-19, el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell informó que el viernes 11 de junio llegarán a su fin las conferencias vespertinas, sin embargo, aseguró que habrá otros espacios dedicados exclusivamente a informar a la población mexicana sobre la situación de esta enfermedad en el país.

López-Gatell, mencionó que esta decisión fue tomada debido a que la pandemia se ha mantenido estable durante los últimos meses, pero detalló que seguirán actualizando los datos sobre el Covid-19 así como el semáforo epidemiológico por entidad federativa.

El anuncio del fin de las conferencias vespertinas generó cientos de reacciones en redes sociales pues López-Gatell se ha convertido en uno de los funcionarios públicos más mediáticos del momento y resultará extraño ya no verlo con tanta frecuencia en televisión, sin embargo, hicimos un recuento de los momentos más polémicos que vivió el subsecretario de salud a lo largo de 15 meses de conferencias sobre el Covid-19.

Divorcio

Al inicio de la pandemia, López-Gatell experimentó un impulso mediático muy importante, por lo que todo el mundo se mostró interesado por conocer más a fondo sobre su trayectoria y su vida personal, por lo que una revista publicó que estaba casado con la doctora Arantxa Colchero Aragonés, sin embargo, ella salió a desmentir estas versiones e informó que estaban separados desde el 2019.

La noticia de su divorcio causó conmoción en redes pues se había construido una romántica historia de amor alrededor de la pareja pues trascendió que iniciaron su relación desde hace 25 años, cuando ambos estudiaban en la UNAM.

Datos confusos

Fueron muchas ocasiones en las que, debido a la gran cantidad de cifras, el subsecretario de Salud cometió errores al momento de informar la situación del Covid-19, sin embargo, una de las más recordadas sucedió en abril de 2020 pues un día anterior informó que había alrededor de 3 mil contagios y al día siguiente rectificó y dijo que eran 26 mil casos, por lo que puso en tela de juicio su credibilidad para manejar la pandemia.

Nuevo romance

En octubre de 2020, Hugo López-Gatell fue captado en plan romántico con una mujer en un restaurante ubicado en la colonia Roma de la Ciudad de México, las críticas no se hicieron esperar pues en redes sociales señalaron que no cumplió con la sana distancia. López-Gatell no respetó la sana distancia. Foto: Especial

Vacaciones en Oaxaca

En los primeros días de 2021, Hugo-López Gatell fue captado en Zipolite, una de las playas ubicadas en el estado de Oaxaca, recibió muchas críticas pues fue el máximo promotor del “quédate en casa”, sin embargo, aseguró que no tenía nada que ocultar pues solo estaba comiendo con familiares y aseguró que siguió las medidas sanitarias. El subsecretario de Salud fue muy criticado por sus vacaciones. Foto: Especial

Expone a la población

El 20 de febrero, el Subsecretario de Salud dio a conocer que había dado positivo por Covid-19, sin embargo, días después, aún sin recibir el alta médica, fue captado mientras caminaba por las calles de la colonia Condesa en un romántico paseo con su pareja, por lo que recibió críticas por exponer al virus a otras personas. Salió a la calle aunque estaba contagiado de Covid-19. Foto: Especial

Polémicas con periodistas

López-Gatell protagonizó diversas polémicas con periodistas, en algunos salió bien librado pues supo responder de manera correcta a los cuestionamientos, sin embargo, en otros casos quedó exhibido como hace unos días cuando se mostró evidentemente molesto por los cuestionamientos de la periodista Peniley Ramírez sobre la eficacia y autorización de la vacuna CanSino Bio.

CBC