Denuncia maltrato en cartón en Coahuila

Una menor de edad de Coahuila escribió en un cartón de envases de cerveza que es objeto de maltrato por parte de sus padres y sus deseos de morir. Autoridades estatales ya investigan el origen del mensaje.

La dueña de un expendio de cerveza en el municipio de San Juan de Sabinas, encontró el mensaje y lo divulgó en sus redes sociales.

“Mi papa Juan me regaña, mi mama Isabel me pega se enoja además me quiero morir. Soy Camila (sic)”, dice textualmente el mensaje de ayuda.

El acto causó indignación entre los usuarios, mientras que la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (Pronnif) de Coahuila, ya tomó conocimiento del caso y lo turnó al Ministerio Público.

POR ALEJANDRO MONTENEGRO

