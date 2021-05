Hidroeléctricas de CFE ya producen el doble de energía; por hacer negocios se inundó a Tabasco: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya producen el doble de energía eléctrica en comparación con el año pasado, con lo que se podrá cumplir el compromiso de no aumentar el precio de la luz.

De gira de trabajo por Chiapas para supervisar las hidroeléctricas en el río Grijalva -Angostura, Malpaso, Chicoasén y Peñitas-, el jefe del ejecutivo dijo que los gobiernos anteriores dieron prioridad a las empresas particulares sobre las CFE.

“Vine a supervisar las hidroeléctricas porque ahora están generando más energía eléctrica, el doble de lo que generaban el año pasado, porque no les permitían turbinar el CENACE (Centro Nacional de Control de Energía), sería una historia muy larga de explicarles de cómo se le daba preferencia a las empresas particulares, extranjeras, que lo vendían energía a la Comisión Federal de Electricidad, y las plantas públicas de la Comisión Federal de Electricidad permanecían paradas o subutilizadas”, explicó en un video.

Al término de la supervisión en la hidroeléctrica de Malpaso, López Obrador expuso que por hacer negocios las administraciones pasadas mantuvieron paradas las hidroeléctricas de la CFE y compraron la energía eléctrica a los particulares, por lo que al no turbinar las hidroeléctricas las presas se mantenían llenas y en la temporada de lluvias se abrían las compuertas y se inundaban a las comunidades.

El mandatario federal señaló que la operación de las hidroeléctricas permitirá evitar inundaciones en el sureste de México.

“Está hidroeléctrica tiene 6 turbinas y sólo operaban 2. Hoy están turbinando 5, esto significa generar más energía, pero también que no esté muy lleno el vaso de esta presa y la de Peñitas, porque en los tiempos de lluvia, si está muy lleno el vaso tiene que soltar agua y por eso las inundaciones en la planicie de Tabasco. Ahora ya estamos controlando esta situación tan lamentable de cómo por un negocio, cómo por el mercantilismo se afecta a la población y se afecta el interés público, porque no se utilizan las plantas de la Comisión Federal Electricidad, y esto significa el costo de la energía eléctrica aumente. Ahora nosotros tenemos el compromiso de que no va aumentar el precio de la luz más allá de la inflación, y lo estamos cumpliendo y se va a seguir cumpliendo”, aseguró.

Tarde, pero comimos bien. Gracias al creador, a la naturaleza y a la vida. pic.twitter.com/7e5Y7xkHUh — Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 29, 2021

Por: Paris Alejandro Salazar

dhfm