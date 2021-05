AMLO presenta su declaración patrimonial; ¿Cuánto gana el Presidente?

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer su declaración patrimonial así como su conflicto de intereses para el año 2020 y esto fue lo que ganó.

López Obrador señaló que durante enero y diciembre de 2020, sus ingresos fueron de un millón 567 mil 400 pesos. Según el documento que se encuentra en la plataforma Declaranet, el presidente habría percibido el mismo dinero que en 2019.

¿Cuánto gana al mes?

En el mismo documento se especifica que el mandatario cuenta con una afore en PensionISSSTE y un par de cuentas bancarias en Banorte y Afirme. Sin embargo, las cantidades no se revelaron al considerarse como datos personales.

El presidente señaló que su domicilio corresponde a la Plaza de la Constitución sin número en la alcaldía Cuauhtémoc. Su sueldo al mes en pesos netos es de 111 mil 939, mientras que su salario bruto corresponde a 161 mil 56 pesos.

Agregó que no es dueño que vehículos, inmuebles, y que no cuenta con una tarjeta de crédito. Al mismo tiempo, señaló que no tiene un ingreso adicional que no sea el de presidente de la República.

Declaración obligatoria

En su declaración destaca que fue presidente nacional de Morena, jefe de gobierno del Distrito Federal y que cuenta con una licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con la ley, los servidores públicos tienen la obligación de presentar su declaración patrimonial de manera pública y lo deben de realizar entre el 1 y 31 de mayo.

Con información de medios.

rcb