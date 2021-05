Portada de ‘The Economist’ afectaría inversiones en México, advierte José Antonio Crespo

El profesor del Centro de Investigación y docencia económicas, José Antonio Crespo, habló sobre la revista ‘The Economist’ que dedicó su portada al presidente Andrés Manuel López Obrador, calificándolo como un falso mesías y advirtió que es un peligro para la democracia mexicana.

En entrevista para Heraldo Radio en “Sergio y Lupita” con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, Crespo consideró que no fue injusto lo publicado en la revista, ya que lo que en ella se publicó “es lo que está ocurriendo”, debido a que al presidente somete a las instituciones autónomas para concentrar el poder, no le gusta rendir cuentas y que lo frenen, ataca y desprestigia a las instituciones, entre otras cosas, lo cual es parte del riesgo político que se vive en el país.

Además, indicó que dichas políticas han ahuyentado a las inversiones en general, decisiones de políticas públicas que son cuestionables, desde el punto de vista, no de las intenciones sino de los resultados.

Agregó que el debate tendría que concentrarse más en la parte técnica, porque mucho de lo dicho por AMLO y su proyecto se puede estar de acuerdo con los objetivos sociales de reducir la pobreza, crecimiento de la economía, distribuir los ingresos, etcétera, pero las políticas que él ha aplicado no han sido las adecuados, por lo que ha tenido resultados contraproducentes.

José Antonio señaló que es probable que la publicación del ‘The Economist’ afecte la manera de ver de los inversionistas a México, pero dijo que no impactará respecto a la intención del voto en las elecciones del 6 de junio, ya que muy pocas personas leen este tipo de revistas y en caso de que las lean argumentarán que “están diciendo mentiras” y que lo dicho es parte de la campaña sucia contra López Obrador.

Aseguró que la revista ‘The Economist’ es liberal, ya que su ideología es a favor de la democracia y de la competencia de libre mercado, lo cual ellos ven que no se está aplicando en México, y eso es lo que critican porque se está afectando a la democracia y la economía, principalmente la política energética.

Al preguntarle sobre lo que indica la revista de que la población de mexicana, principalmente la de menores recursos no sabe por lo que están votando, Crespo contestó que son fenómenos que han ocurrido en otras partes, y que se trata de un fenómeno de demagogia, que el no hablaría de dictadura como tal, porque los demagogos mienten y manipulan.

Reiteró que lo que se crítica de este gobierno no son los objetivos ni propósitos, si no la manera en qué se va a hacer para lograrlo, porque si se hacen a partir de políticas mal planeadas, el resultado será peor, por lo que los programas que ayudan a las personas vulnerables del país, unos funcionan y otros no.

atm