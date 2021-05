Con brazaletes de seguridad, localizan a personas con pérdida de memoria en las calles de Querétaro

Gracias a un programa pionero a nivel nacional, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Querétaro consiguieron ubicar y regresar sano y salvo a su hogar, a un adulto mayor que debido a problemas de demencia senil se extravío de su domicilio.

Un brazalete con un código QR, fue la herramienta para que el adulto mayor fuera identificado y llevado de inmediato por los policías a su hogar, con cuidado a su integridad física y emocional, y para tranquilidad de su angustiada familia.

“El problema con mi papá es que él tiene demencia senil, entonces se me escapaba de la casa por descuidos y era un problema buscarlo porque no sabíamos dónde localizarlo, y más que localizarlo era la preocupación de que algo le fuera a pasar”, narra Leticia Castillo Rodríguez, hija de Martín Castillo, el adulto mayor que ya en varias ocasiones se ha salido de casa sin poder regresar por cuenta propia.

El programa se llama “De la Mano por tu Seguridad”, se implementó el pasado mes de enero y a la fecha ha sido entregado a 252 personas adultas mayores que sufren alguna alteración asociada a la pérdida de memoria, otorgándoles un brazalete que cuenta con un código QR que contiene sus datos personales y que sólo pueden ser leídos por los dispositivos de los policías municipales y de la Unidad de Atención a la Víctima del Delito, para que en caso de extravío les auxilien a regresar a su hogar sanos y rápidamente.

Esta herramienta es pionera a nivel nacional y fue desarrollada de manera conjunta por el Municipio de Querétaro y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), quienes además de la asesoría donaron mil 500 brazaletes, tabletas electrónicas, un grabador laser y otros equipos para la operación del programa.

Noticias Relacionadas Mauricio Kuri impulsará el turismo 5.0 para Querétaro

“Yo tuve la oportunidad de marcar al 9-1-1 porque no regresaba por sí solo, entonces en el 9-1-1 me ayudaron a localizarlo de acuerdo a la información que yo les estaba diciendo, cómo iba vestido, y ya después de cierto tiempo me dijeron que ya lo habían localizado, que estaba bien y me lo trajeron aquí a la casa”, señala Leticia Castillo al explicar diversas experiencias por las que pasaron antes de entrar al programa, ya que el proceso de identificación, resguardo y localización de familiares de una persona adulta mayor extraviada podía llevar desde unas cuantas horas, hasta varios días, situación que implicaba riesgos adicionales a la salud física y emocional del adulto mayor.

“Ha sido muy bueno para mí porque yo sé que si se llega a escapar tengo la facilidad de reportarlo al 9-1-1 y cualquier unidad patrulla me ayuda a localizarlo… en otra ocasión en que se nos escapó unas personas lo vieron con la pulsera y lo detuvieron y lo reportaron al 9-1-1, entonces cuando yo lo estaba reportando me dijeron que también lo estaban reportando a él, cuando yo lo reporto y lo reportan a los 10 minutos ya estaba en casa”, dijo la hija de Martín Castillo.

En el municipio de Querétaro, las familias interesadas pueden llamar al número 442 427 67 00, extensión 4905 de la Dirección de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género, para realizar su registro y poder entregarles el brazalete.

alg