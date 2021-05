Tras denuncia de incendio en Tlajomulco, levantan infracción por cambio de uso de suelo

El Gobierno del Estado atendió la denuncia que se viralizó en redes sociales en donde se denunció un terreno que recientemente fue incendiado en la zona de Tlajomulco y que forma parte del Bosque de La Primavera.

Como parte de la atención a esta denuncia, diversas autoridades estatales acudieron a la zona incendiada del Cerro de la Concha (conocido también como Cerro de la Difunta), terreno colindante con el Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Bosque La Primavera.

En la visita de supervisión se procedió a levantar las infracciones por el cambio de uso de suelo y de la siembra del agave sin permiso en una zona recientemente siniestrada.

"Ante estas infracciones que es tanto el cultivo del agave como el llevar a cabo un cambio de uso de suelo aparentemente sin permiso en una zona forestal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y de las autoridades ambientales, nosotros realizaremos las gestiones correspondientes ante la Federación para llevar a cabo la denuncia", explicó Diana Padilla, Procuradora estatal de protección al ambiente .

El artículo 97 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), establece que “no se podrá otorgar autorización de cambio de uso del suelo en terreno incendiado sin que hayan pasado 20 años y que se acredite a la Secretaría que la vegetación forestal afectada se ha regenerado, mediante los mecanismos que, para tal efecto, se establezcan en el Reglamento de esta Ley”.

Además, ante el Consejo Regulador del Tequila (CRT) se presentará el reporte para que tomen nota de este predio y rechacen la posibilidad de registro, para hacer cumplir la certificación ARA que implica que para el año 2027 la cadena productiva agave-tequila deberá estar libre de deforestación y que recientemente se anunció que a partir de este año, no se registrará ante el Consejo ninguna plantación que venga de un área deforestada después del 2016.

Sin embargo, no necesariamente por ser una plantación de agave se registra ante el CRT -a menos que sea para elaborar tequila-, pero si se planta y se comercializa para hacer otras bebidas denominadas como "licores de agave" que no cumplen certificaciones y normas, no se registraría ante el organismo.

Finalmente, las autoridades pidieron denunciar situaciones como esta plantación irregular ante la Proepa a través de los números telefónicos 33 30 30 82 50 extensión 56241 y 56242, o al 33 11 99 75 50.

Por: Mayeli Mariscal

alg