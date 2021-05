Dilma Roussef es nombrada huésped distinguido de CDMX

La ex presidenta de Brasil, Dilma Roussef, fue nombrada Huésped Distinguida de la Ciudad de México.

En una ceremonia realizada en el Salón de Cabildos del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, calificó como un honor entregar la distinción.

"Dilma Roussef, mujer de lucha, de convicciones, que a lo largo de su vida, sin vencerse, sin claudicar, ha sido víctima de encarcelamiento, tortura, golpes de Estado disfrazados, pero que no se ha vencido", dijo.

La mandataria capitalina recordó que en el nombramiento la antecedieron personales como Evo Morales, Alberto Fernández y Luis Arce Catacora.

En el acto, Sheinbaum aprovechó para describir el movimiento del que es partícipe: la Cuarta Transformación.

"Hace años emprendimos el camino de la lucha por la democracia y la justicia, somos parte de un movimiento que alcanzó el triunfo electoral el 1 de junio de 2018; un movimiento con ideales claros y que tienen como mandato popular eliminar la corrupción y los privilegios de los gobernantes, ampliar la democracia para consolidar un México de progreso con justicia, que tiene como mandato no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.