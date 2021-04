Especialistas demandan campañas de vacunación masiva ante caída de coberturas

Durante la pandemia de Covid-19, las coberturas de vacunación han caído hasta el 50 por ciento, como en el caso de sarampión, ante lo cual urge impulsar campañas masivas de inmunización al menos contra seis enfermedades infecciosas prevenibles, aseguró el infectólogo pediatra Javier Ortiz.

A inicios del año pasado, los niveles de vacunación estaban por encima de 75 por ciento para sarampión, rubéola, hepatitis B, difteria, tosferina y tétanos. En algunos casos, la cobertura estaba entre 88 y 90 por ciento, dijo el especialista al referir datos de la Ensanut 2018 y del Observatorio Nacional de Vacunación.

Sin embargo, el confinamiento, el distanciamiento social por la Covid-19, así como el vuelco de los servicios de salud para enfocarse en la pandemia, provocaron que la gente dejara de llevar a los niños a las unidades de salud o incluso algunos centros cerraron y la vacunación “se vino para abajo”.

"Para octubre de 2020 y podemos decir marzo de 2021, las cifras de vacunación cayeron enormemente. El caso de sarampión está por debajo de 50 por ciento de cobertura, mientras BCG contra tuberculosis cayó de entre 95 y 98 por ciento a menos de 88 por ciento", dijo a El Heraldo de México el integrante de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica.

En el marco de la Semana Mundial de la Inmunización, Ortiz Ibarra agregó que otro problema está en la vacunación contra neumococo en menores de cinco años, pues de estos solo 48 por ciento tendría esquema completo, pese a que hay vacuna disponible.

En este caso, la inmunización previene la meningitis y las neumonías severas, las cuales pueden ser letales. En 2020 hubo casi 200 casos de sarampión en México y ante esa situación, el gobierno federal inició el 19 de abril pasado una campaña de vacunación masiva contra esta enfermedad infecciosa.

“Hay que reforzar la vacunación. La gente está preocupada por la protección contra COVID pero tenemos una inmensidad de vacunas que se tienen que aplicar”, mencionó el también médico infectólogo del Grupo Ángeles.

Dos años para la recuperación

El experto estimó que recuperar los niveles óptimos de cobertura puede tomar dos años, por lo cual llamó a implementar cuanto antes estrategias de vacunación masiva en la población mexicana.

“Se pueden utilizar campañas masivas y COVID dio la muestra, como al utilizar los estadios, o los túneles de autoservicios, hay que hacer un catch up real, una captura real de los pacientes”, comentó Javier Ortiz.

Describió que lo ideal es que en esas campañas se apliquen todas las vacunas que hagan falta a las diferentes poblaciones objetivo, como niñas y niños, adolescentes, embarazadas o adultos mayores.

En caso de no tener cartilla, se les puede aplicar las vacunas de las cuales se tengan las coberturas más bajas, con la finalidad de no perder la oportunidad de proteger a las personas. Aclaró que no pasa nada si alguien recibe una dosis adicional de una vacuna que ya tenía.

“Si ya tenías la vacuna, es como si estuvieras en contacto otra vez con el virus de manera natural, para eso ya tienes anticuerpos que te van a proteger, pero si no los tienes es una gran ganancia haberte capturado en ese momento”, agregó.

El éxito en la realización de estrategias masivas es responsabilidad tanto de autoridades como madres y padres de familia, así como del personal de salud, comentó Ortiz Ibarra. El especialista mencionó que los movimientos antivacunas también impactan en las coberturas, sin embargo, señaló que no hay evidencia de que las vacunas sean malas, incluso señaló que un estudio de la revista Lancet al que suelen apelar este tipo de grupos fue falseado y al final la propia revista lo desechó.

Se trataba de un texto en el cual supuestamente se asociaba la vacuna contra sarampión con riesgo de autismo. Sin embargo, el infectólogo resaltó que las vacunas previenen entre dos y tres millones de muertes al año en el planeta, por lo que representan la segunda estrategia que evita más decesos, solo por debajo de la potabilización del agua.

