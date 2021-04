Retraso de segunda dosis de Sinovac no afecta en nivel de protección contra COVID: Ssa

Luego del retraso en el envío de 1.5 millones de dosis de la vacuna Sinovac, la Secretaría de Salud aseguró que ampliar el periodo de aplicación de la segunda dosis no afectará en el nivel de protección contra el COVID-19 esperado, esto luego de que 385 mil personas no han recibido la segunda dosis, a pesar de que ya se cumplió el periodo para ello.

La dependencia federal atribuyó a la farmacéutica china Sinovac un retraso en la entrega de un millón 500 mil dosis, por lo que no se podrá completar el esquema de vacunación en el intervalo estipulado, de 28 a 35 días, a quienes mañana 30 de abril cumplen justo 35 días desde la primera aplicación.

“Ampliar el periodo en la aplicación de las segundas dosis de vacuna de Sinovac Life Sciences Co., Ltd, no impacta en la respuesta inmunológica, es decir, la eficacia que se logra después de completar el esquema de inmunización”, aseguró la Secretaría de Salud ante la incertidumbre de los adultos mayores que se vacunaron desde marzo con este producto biológico.

A partir del 30 de abril, 385 mil personas cumplen 35 días de haber recibido la primera dosis, y 600 mil más durante la primera semana de mayo, añadió mediante un comunicado.

Adultos mayores en los municipios de Nezahualcóyotl y Texcoco, Estado de México; en Acapulco, Guerrero y la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México, entre otros, son algunos de los que están pendientes de la segundad dosis.

Dosis recibidas

Salud federal añadió que, en total, dos millones 645 mil 570 personas han recibido la vacuna Sinovac, de las cuales un millón 362 mil 522 cuentan con esquema completo, lo que representa 51 por ciento del total.

El último embarque se recibió el sábado de la semana pasada, con 500 mil dosis, las cuales no se pudieron usar de inmediato, porque hacía falta contar con una serie de estudios analíticos que avalara la calidad y seguridad del embarque.

La Secretaría de Salud aseguró que mantiene conversaciones con Sinovac para realizar a la brevedad la entrega de todas las vacunas pendientes, que serán utilizadas para segundas dosis de las personas que han superado el intervalo de aplicación estipulado.

A su vez, indicó que el Grupo Técnico Asesor de Vacunas de México analiza la evidencia científica sobre los intervalos de aplicación más amplios de vacunación, con el propósito de generar una recomendación específica.

Por: Gerardo Suárez

