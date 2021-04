Trabajan contra el abstencionismo

En México, sólo 16.5 por ciento de la población considera importante la política, y uno de sus reflejos está en el abstencionismo, el cual es mayor en elecciones intermedias y aún no hay certeza de si el próximo 6 de junio se acentuará por los efectos de la pandemia.

Para esa fecha, de acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación contra la COVID-19, deberán estar inmunizados los mexicanos de 40 años para arriba, si no se retrasa la aplicación del biológico, como ha ocurrido en la primera etapa con los adultos mayores. A nivel lista nominal, el grupo con ese rango de edad representa 51 por ciento de los votantes.

Expertos advierten que, en las elecciones intermedias, como se conoce a los comicios en los que no se elige Presidente, la cifra suele disminuir, como se observa en las estadísticas del INE.

Participación intermedia

La participación más alta en una intermedia fue en 1994, con 75.9 por ciento; la más baja, en 2003, con 41.3. Mientras que la mayor en una presidencial fue en 1994, con 77.2 por ciento; la menor tuvo 58.6, en 2006.

Marco Antonio Baños, exconsejero electoral, explica que hay hasta 20 puntos de diferencia entre una elección presidencial y una intermedia; sin embargo, no ve riesgo de que aumente el nivel de abstencionismo en el escenario pandémico.

Destaca que este fenómeno está asociado al desencanto generalizado por los políticos y, al no sentirse representados, los ciudadanos no votan, pero si hay protocolos claros para garantizar la salud, no tendría que disminuir.

Interés en votar

A su vez, Adriana Escamilla, de la plataforma de la UNAM Voto informado, en la que participan el CIDE y el Colmex, señala que en la medida que los electores sepan quiénes son los candidatos, pueden interesarse en ir a votar.

Para ello, hacen encuestas y los difunden en internet. Esta es una de dos iniciativas que han surgido; la otra es Yo voto porque quiero a México, de la Concanaco.

Por Fabiola Cancino

avh