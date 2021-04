Muere bombero de Morelia cuando combatía incendio forestal

Un bombero del municipio de Morelia murió este lunes cuando combatía un incendio forestal al sur de esta capital, informó el Ayuntamiento capitalino.

A través de sus redes sociales, el Ayuntamiento de Morelia lamentó el deceso del Bombero de la Brigada Forestal de la Dirección de Parques y Jardines, Mauricio Hernández Piñón, “en cumplimiento de su deber en el combate al incendio registrado en el Cerro del Águila”.

Nos unimos a la pena que embarga a la familia, amigos y colegas de nuestro compau00f1ero Mauricio Hernu00e1ndez Piu00f1u00f3n, Bombero... Posted by Gobierno de Morelia on Monday, April 19, 2021

El hecho que cobró la vida del bombero, tuvo relación con el cambio de las ráfagas del viento por lo que le fue imposible replegarse y salvaguardarse de las llamas.

En este contexto, las autoridades municipales reiteraron a la población, las medidas preventivas para evitar incendios forestales como son evitar arrojar cerillos o cigarros encendidos en la carretera o en medio del bosque; no tirar basura; no encender fogatas y en caso de prender una, asegurarse de apagarla con agua o arena; no tirar vidrio para evitar el efecto lupa y no iniciar fuego en terrenos baldíos.

Cabe destacar que Morelia, de enero al 15 de abril, los siniestros forestales han afectado 680 hectáreas y a nivel estado los siniestros han acabado con más de 6 mil hectáreas de bosques y pastizales.

Noticias Relacionadas Formalizan declaratoria de desastre natural por incendios en Nuevo León

Por: Sergio Cortés Eslava

DRV