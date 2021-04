Startups luchan por su futuro, Jalisco no es el Valle del Silicio mexicano

En medio de la pandemia de Covid-19, el talento joven jalisciense muestra al mundo su fuerza interna ante la adversidad, su creatividad y su visión para desarrollar productos tecnológicos que cumplen con las exigencias del mundo; pero lo hace solo sin el verdadero apoyo de las autoridades locales que están más interesadas en traer grandes empresas en lugar de estimular el nacimiento de un real Valle del Silicio en México.

“Yo no creo que Jalisco sea el Valle del Silicio mexicano, aunque sí hay gente muy talentosa. En San Francisco, el Silicon Valley, se apoya muchísimo a los empresarios, la creatividad, hay mucha inversión; en Jalisco no necesariamente eso sucede. ¡Esa es la gran diferencia! Yo creo que han venido muchas compañías tecnológicas a desarrollar sus proyectos, pero el gobierno no precisamente ha apoyado que sea así (con el talento local)”, comentó el empresario Chris Domínguez, en entrevista con El Heraldo de México.