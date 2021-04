Adultos mayores arman bloqueos por vacunas en Tampico

Adultos mayores de diferentes edades realizaron tumultos y bloqueos al boulevard Adolfo López Mateos en Tampico, para exigir que el personal de Bienestar y Salud Federal les apliquen la vacuna de Pfizer contra el coronavirus.

El primer brote de discusión se registró afuera de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, debido a que había cientos de adultos mayores formados y lea dijeron que ya no había turnos pese a estar desde hace varias horas formados soportando las altas temperaturas.

"Estamos muchos desde anoche haciendo fila, no es posible que durante tres horas la fila no se movió y después salen a decirnos que es porque ya no hay vacunas, es injusto, no nos vamos a mover hasta que no nos vacunen", puntualizó una señora.