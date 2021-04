Querétaro: Este lunes 12 se publican los resultados de Educación Básica

La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) informó que del 12 al 16 de abril los padres de familia que realizaron el proceso de preinscripciones para el ciclo escolar 2021-2022, podrán consultar los resultados y continuar con la validación y asignación, para lo cual se tendrá que acceder a la página: http://www.usebeq.edu.mx/said .

De acuerdo con la dependencia estos resultados corresponden a la distribución de los espacios para los estudiantes de nuevo ingreso a segundo y tercero de preescolar, así como los aspirantes a primero de primaria y secundaria que hayan rechazado la preasignación en febrero.

El lunes 12 de abril se publicarán resultados del proceso de asignación de lugares en Educación Básica ... https://t.co/HxIlLJoiPq — Gobierno Querétaro (@gobqro) April 10, 2021

Asimismo, adelantó que a partir de este lunes 12 de abril se pondrá a disposición el acceso a la sala de chat y una línea telefónica del Call Center, donde se brindará orientación sobre este proceso en el número 4422386088 y por WhatsApp 4421044911, ambos números estarán en funcionamiento de lunes a viernes en el horario de 8:00 a 14:00 horas.

Las indicaciones del proceso

De igual manera se indicó que en la plataforma no habrá restricciones con respecto al día en el que se debe efectuar el trámite, sin embargo, puntualizó que una vez validado y asignado el espacio no se podrá realizar ningún cambio y la autoridad educativa dispondrá de los espacios que no hayan sido validados en los tiempos establecidos.

Finalmente la dependencia informó que todos los trámites se realizarán a distancia, a través de medios electrónicos, omitiendo los módulos de atención, decisión que se tomó para salvaguardar la seguridad de los aspirantes y la comunidad educativa.

Cabe señalar que recientemente Rocío Peniche Vera, delegada de la Secretaría de Bienestar en Querétaro, declaró que en mayo podría aplicarse la vacuna contra el COVID-19 para maestros de la entidad del sector público y privado; lo cual se tiene previsto una vez que se concluya con el esquema completo de vacunación en los adultos mayores de 60 años de edad y los de 50 a 59 años.

Mayo podría ser el mes donde se comience la vacunación de personas de 50 a 59 años indico Rocío Peniche Vera.



Tentativamente concluyendo jornada de vacunación en Querétaro, se inicia 2da etapa de inoculación en municipios.https://t.co/nERIrm6Mng pic.twitter.com/V8zxKj2yxT — Los Grillos SG (@Losgrillossg) April 8, 2021

