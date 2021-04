Médicos del sector privado exigen ser vacunados; se manifiestan en sede de la CDMX

Profesionales de la salud del sector privados se manifestaron en las inmediaciones de la Escuela Naval Militar de la capital del país, su exigencia: que se les vacune contra Covid-19, pues argumentan, son un sector vulnerable frente al coronavirus.

Los médicos, en conjunto con los trabajadores del sector público llegaron a esta zona para ser vacunados, y dentro de sus manifestaciones, asumían que su labor también implica un riesgo.

Sin embargo, los doctores que llegaron a la institución para recibir el inóculo fueron rechazados, a menos que se encontraran en la lista, por lo que sólo el personal del sector público ingresó.

A través de redes sociales, se viralizó un vídeo donde un sujeto informa a los médicos, profesionales de la salud particular que ya no se les aplicará la vacuna y que no existe una convocatoria para ellos.

En la Escuela Médico Naval, se les dijo a los médicos privados que recibirían vacunas después de las 16:00 a las 14:00 horas los abrieron a la chingada por qué ya no hay. Solo recibieron los médicos del IMSS, ISSSTE y SSA. pic.twitter.com/D6ZmSIUtsX — Antonio Aranda (@antonioaranda_) April 1, 2021

“No tenemos que mendigar por una vacuna, somos primera línea y no nos quieren vacunar”, gritaron los manifestantes del sector privado.

El personal del sector privado asistió desde muy temprano para recibir la vacuna después de ser avisado a través de mensajes de y redes social sobre que en este recinto habría vacunas disponibles.

Pero las horas transcurrieron y los médicos no vieron una respuesta por parte de la administración de las dosis, en paralelo, el mensaje fue difundido y más doctores llegaron a la Escuela.

Fue cerca de las 14:00 hrs que las personas que administraban esta sede dieron el anuncio de que las vacunas se habían agotado y cerraron las puertas.

Con información de El Universal

snd