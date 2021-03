8M: El feminismo y el autocuidado en las relaciones de pareja; entrevista con Gabriela Esparza

Los movimientos sociales y el feminismo ha transformado al mundo en las décadas recientes. Y en ocasiones sin que sea una lucha definida, sin tener nombres y sin que se haga conscientemente, pero las mujeres que antecedieron a nuestro entorno intentaron cambiar lo que no querían ver. De ese modo se estructuró el movimiento feminista que hoy permea todas las facetas de la sociedad.

"Y el cambio ha sido paulatino y progresivo, pero tan rápido no como quisiéramos", reconoce Gabriela Esparza cuando me platica sobre la forma en la que las sociedades ven a la mujer, en especial la de México.

Gabriela es diseñadora, feminista y una convencida de que las mujeres necesitan y deben tomar el control de su vida y pensar en ellas mismas a la hora de tomar decisiones en cualquier momento. Uno de ellos el de decidir cómo vivir una relación de pareja. Para ello el autocuidado es indispensable.

Vivimos un mundo diferente

Una de las cosas que le hizo cambiar de perspectiva fue ver las realidades que vivieron sus abuelas y su madre. "Pienso en mis abuelas, en mi madre y en su generación. Me alegra mucho que mi realidad sea muy diferente a la de mis abuelas y a la de mi madre. Sus condiciones, sus realidades eran muy distintas a las mías", me cuenta, cuando habla que su familiares no tuvieron la oportunidad de decidir qué querían estudiar, si se querían casar o si les interesaba tener hijos o no.

Una de las necesidades del movimiento feminista y del autocuidado en el amor es eliminar la sumisión, terminar con los estereotipos de cómo tiene que ser una mujer, de cuáles deben ser sus objetivos en la vida y de cuáles son sus funciones dentro de la pareja.

"Hace 40 o 50 años la mujer no era vista como compañera, era una sirvienta. La mujer debía tener lista la comida o la cena para el hombre y además la casa lista para cuando regresara de trabajar", haciendo referencia a la falta de compañía y los estereotipos de las obligaciones de la mujer en la relación.

El feminismo busca eliminar la sumisión en las relaciones de pareja

FOTO: El Heraldo de México

El amor romántico

Uno de los conceptos más cuestionados dentro del feminismo es el del Amor romántico. Para Gabriela no hay más vuelta de hoja, esta idea genera sumisión, y abandono de las necesidades propias. "En la época de mi abuela existía esa idea del amor romántico, que en ocasiones es un poco perversa, porque se piensa como dar cuidado, afecto y servicios a los demás y despojarte totalmente, abandonarte totalmente, siempre están primero los otros".

Por eso sugiere cambiar la forma de ver esta protección. Reconoce que siempre piensa primero en lo que necesita, en lo que quiere, en lo que desea y eso es muy distinto a la realidad que tuvieron sus familiares.

Nunca dejar los sueños

Sus abuelas se tuvieron que quedar en casa a cumplir con las obligaciones que les daban los estereotipos del género. Su madre fue presionada, pero se negó a dejar su trabajo, a pesar de que su padre se lo pidió en varias ocasiones. "Estas pequeñas resistencias de ella, en el sentido de buscar mejoras, hicieron pequeños cambios para que a mí me tocara decidir no tener un esposo o hijitos", explica con algo de relajación en la voz.

Gabriela y sus amigas reconocen que en el pasado tuvieron relaciones en las que existía mucha codependencia. Y eso tiene mucho que ver con el concepto y la construcción del amor romántico. Y Aunque así vivieron sus primeras relaciones románticas, poco a poco dejó de pensar que eso podía ser una buena práctica.

Para ella es muy importante respetar la individualidad propia y la individualidad del otro. Tener amigas, salir con ellas, hacer las actividades que le gustan y no necesitar al otro. "Poder amar al otro, de forma que el otro se sienta libre", abunda.

Una de las certezas que aconseja tener a todas las mujeres es que no pueden ser cuidadoras de todos y la primera persona en la que deben pensar es en ellas mismas.

Estamos deconstruyendo el amor y lo que aprendimos de él. Estamos construyendo una nueva forma de vivirlo, en donde todos seamos sanos. Gabriela Esparza

Sobre las relaciones de pareja, en realidad no es algo que sea prioritario por ahora. Lo que en este momento le ocupa realmente es desarrollarse profesionalmente. Es su mayor preocupación. "Antes no lo hacía, pero ahora, cuando me acerco a una relación con un hombre, lo hago desde el autocuidado. Creo que ahora tengo más encendida la alerta y si algo no me gusta, me doy cuenta desde el principio y lo tomo en serio".

La gran ventaja en esta época es que cuando fracasa una relación, no pasa nada, tenemos la posibilidad de desistir. Ahora se permite terminar la relación y no tener que soportar hasta el final de los días, como si fuera una especie de penitencia ineludible, reconoce con alivio Gabriela.

"Me gusta más el tener un compañero. Sentirme acompañada. Veo que eso les faltó a mis abuelas y a mis padres", finaliza. ¿Cómo vivir el amor de pareja desde el autocuidado?

FOTO: Archivo

