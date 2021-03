Tabasco: el exgobernador Andrés Granier se registra como precandidato del PRI

Este domingo por la mañana, el exgobernador de Tabasco, Andrés Rafael Granier Melo, se registró como precandidato del PRI a la alcaldía del municipio de Centro, por lo cual, el político llevó a cabo el tramite a través de las plataformas digitales.

La candidatura en Tabasco del ex gobernador Andrés Granier ha causado una gran polémica ya que, Granier Melo es una figura con mucha popularidad que protagonizó varios escándalos a nivel nacional, como haber sido captado en un audio diciendo que tenia 200 camisas y 300 pares de zapatos, además, luego de gobernar ese estado viajo al extranjero pero se entrego por cuenta propia a las autoridades federales para hacerle frente a las acusaciones de corrupción en su mandato e incluso estuvo preso por varios años en la cárcel hospital de Tepepan en la Ciudad de México.

En 2019 fue absuelto de las acusaciones que pesaban en su contra, además, el mandato de Granier Melo se enfrento a las graves inundaciones del 2007 en la entidad y su gestión durante la emergencia es recordada con repudio y también con elogios por la población.

El químico Andrés Granier realizó su registro minutos después de las 11:30 de la mañana a través de una plataforma digital, sin embargo, en la sede estatal del PRI en Tabasco, también se habilitó un modulo para que los candidatos llevaran a cabo su registro de manera presencial y fue minutos después de las 10 de la mañana que llego a la sede del partido, el hijo de Andrés Granier, Fabián Granier, el cual se registró a diputado local por el distrito 6.

Cabe destacar, que Andrés Granier es el segundo ex gobernador que esta buscando competir por la alcaldía de la capital tabasqueña, ya que el mes pasado también se registró como precandidato, el ex gobernador priista, Manuel Andrade Díaz quien busca ser el abanderado del PRD para la alcaldía de Centro.

Andrés Granier aseguró que a pesar de todo lo que quisieron fiscales, el ex gobernador perredista Arturo Núñez, el ex fiscal, Fernando Valenzuela Pernas, y la jueza Guadalupe Cadena, no pudieron destruirlo, sentenció en su intervención, el Químico Andrés Granier Melo, luego de registrarse como precandidato a la alcaldía de Centro.

Elecciones Tabasco

El próximo 6 de junio habrá elecciones en Tabasco: se elegirán 21 diputados por mayoría relativa, 17 presidencias municipales, 17 sindicaturas, 14 diputaciones de representación proporcional y 51 regidurías.

Por Javier Armando de la Rosa Valdez

égm