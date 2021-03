¿Abrirán Paraíso y otras playas de Tabasco durante el puente y en Semana Santa?

Una canción popular dice que Tabasco es un Edén por sus paisajes naturales entre playas, ríos, montañas, lagunas, cascadas y caminos que cuentan historias ancestrales.

Durante la Semana Santa y cualquier periodo vacacional, Paraíso es uno de los municipios preferidos de la población para realizar turismo y descansar gracias a su ubicación junto al río Grijalva y en la subregión de la Chontalpa. Posee bellas playas, lagunas, barras, ríos y paisajes naturales, además de atractivos centros de dispersión.

Sin embargo para evitar un rebrote de contagios de coronavirus en la región, las autoridades municipales de Paraíso Centla y Cárdenas dieron a conocer que las playas, ríos y balnearios que se encuentran en sus demarcaciones permanecerán cerrados al público para descartar grandes concentraciones.

Los gobiernos locales emprenderán un operativo para evitar que las personas se reúnan en los centros vacacionales e imponer sanciones a los que violen las disposiciones oficiales.

Tabasco se mantendrá en naranja del semáforo epidemiológico hasta el 31 de marzo.

¡NO ES TIEMPO DE BAJAR LA GUARDIA!



A pesar de que hemos tenido avances alentadores, ten en cuenta que la contigencia aún no termina. Sigue cuidándote para cuidar a los tuyos



¡Pronto saldremos adelante! pic.twitter.com/ZjdD2cUx8c — GOBIERNO DE TABASCO (@Gobierno_Tab) March 5, 2021

"En este momento estamos formalmente y realmente en semáforo naranja, yo espero que no haya un repunte en hospitalizaciones, que no nos vayamos arriba de 250 por ejemplo, y que no haya un repunte en cuanto a casos activos para que nos mantengamos ahí. No hay condiciones para evolucionar a semáforo amarillo, en el corto y el mediano plazo. Así que seguramente todo el mes de marzo estaremos en semáforo naranja", declaró el gobernador de Tabasco Adán Augusto López.

Las playas principales del estado son Paraíso, Sánchez Magallanes y Puerto Ceiba.

AV