Habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara se preparan para tandeos de agua

El Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) advirtió que colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara enfrentarán tandeos debido a que los recursos de la Presa Calderón se han agotado.

El titular del sistema Intermunicipal de Agua Potable, SIAPA, Carlos Enrique Torres Lugo en entrevista con El Heraldo de México informó que la demanda del vital líquido de los tapatíos va en aumento.

“El déficit que tenemos son 400 litros por segundo. Gastamos aproximadamente los tapatíos cerca de 210 y 220 litros por persona por día, cuando un uso razonable por persona no debe rebasar los 115 o 120 litros. La invitación a todos los ciudadanos es que revisemos en las casas, que no existan fugas por menores que parezcan: una llave que esté goteando, un sanitario que no tenga una tapa bien cerrada, un aljibe o tinaco que tenga alguna fuga”.

El SIAPA enfatiza que no habrá un megacorte de agua sino tandeos programados y paulatinos para evitar que en medio de la pandemia las personas se queden sin agua.

“No se trata de un megacorte como tal. Entró mucho temor y pánico en las colonias, nosotros lo que queremos transmitir es que no haya miedo porque muchas de estas colonias en la zona de influencia ni siquiera se van a dar cuenta de esta falta de agua o de estos cortes temporales. Lo que es cierto es que además de la Presa Calderón que no se secaba desde hacía 10 años, tenemos otras fuentes que están trabajando a su máxima capacidad”, añadió Torres Lugo.

La Presa Calderón surte un 17% de agua a la ZMG ya está agotada, pero hay otras fuentes como la planta de Miravalle que cubre el 60% de la demanda del vital líquido, planta de las Huertas y los pozos profundos de Tesistán y Toluquilla que surten el 25% del agua que consume la ciudad.

“Podremos suministrar agua gratuita con pipas, también en colonias ubicadas en zonas topográficas elevadas o donde los fraccionamientos no cuenten con cisternas estaremos colocándolas en puntos estratégicos que permanentemente estarán llenas para que los vecinos puedan dotarse de agua”.

Estamos culminando el Acuaférico, estamos trabajando en este circuito multifuncional: la Comisión Estatal del Agua, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, SIAPA. Podremos llevar agua de un oriente a un poniente, agua de Chapala hasta el Norte de Zapopan o del Norte de Zapopan a Ciudad Granja, con este sistema tendremos una mejor distribución, esperamos culminarla en dos meses”.

Vecinos ya comenzaron a resentir los cortes de agua y algunos ya están tomando medidas para ahorrar el vital líquido, confirmó El Heraldo de México al realizar un sondeo por las calles de la ciudad.

“Tratamos de cuidar el agua porque se va rápido. Están bajos los niveles de la Presa Calderón, nos tiene que repercutir, ahorita ya no había agua en la casa de Paseos del Sol y es muy raro que se nos vaya porque tenemos un pozo cerca, pero ahora lo vi”, dijo Gustavo Carreño.

Para el joven Ricardo los tandeos se deben al mal uso y el desperdicio de agua. Lo mismo opinó Juan Guerrero: “No estamos cuidando el agua. Todo es consecuencia de usarla sin conciencia”.

Otras familias intentan economizar el agua y tomar previsiones para evitar quedarse sin el vital líquido en medio de la pandemia por Covid-19.

“Estamos economizando lo más posible para que el agua que tenemos tanto en el aljibe como en el tinaco para cuando no se presente el agua en la tubería. Todo se debe a los malos manejos que hemos tenido como ciudadanía en general, ya que para empezar el que una presa esté en un nivel tan bajo o que el Lago de Chapala se esté secando por los niveles que consumo que tenemos eso ocasiona esta situación”, apuntó Guillermo.

Por Adriana Luna

GB