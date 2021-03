Animalistas denuncian matanza de 300 perros callejeros en Ciudad Mendoza, Veracruz

Animalistas denunciaron la posible matanza de más de 300 perros que se encontraban en situación de calle, en Ciudad Mendoza, ubicada en la zona centro del estado de Veracruz.

Las activistas observaron la desaparición de los animales desde hace 15 o 20 días en dicha localidad, misma que forma parte de la zona metropolitana con las poblaciones de Nogales, Río Blanco y Orizaba.

De acuerdo con la animalista, María del Carmen Flores, los perros se tenían plenamente identificados, toda vez que algunos de ellos se encontraban en tratamiento por sarna, requerían esterilización, desparasitarse y, en su mayoría, eran alimentados para mejorar su salud y subir fotografías a redes sociales para darlos en adopción.

Dichas acciones han sido coordinadas y efectuadas por un grupo de mujeres preocupadas y ocupadas en bajar los índices de maltrato animal y abandono que imperan en la ciudad.

La entrevistada denunció que el presidente municipal de Camerino Z. Mendoza, Melitón Reyes Larios, incumplió su promesa de campaña para brindar la atención necesaria a los animales en situación de calle.

Noticias Relacionadas Semana Santa Veracruz: conoce la zona arqueológica de la Villa Rica

El Centro de Control Animal del ayuntamiento dijo no saber nada a las activistas que iniciaron una búsqueda de los animales para alimentarlos, darles agua y que continuaran sus tratamientos correspondientes.

No hay perrera

María del Carmen reveló que una secretaria del Alcalde dijo a las animalistas que los perros habían sido recogidos de la calle para trasladarlos a una perrera; sin embargo, dicha ciudad carece de un espacio de esa índole.

“Fuimos a Palacio Municipal y nos dijo que los estaban recogiendo (a los perros) por una denuncia de una persona a quien la había tirado un perro por la alameda, y que a raíz de eso habían recogido a algunos perros”.

Los encargados del Refugio Independiente Nazareth, representantes de ciudadanos mendocinos y rescatistas independientes entregaron un oficio al ayuntamiento para exigir información sobre el paradero de los animales.

“La médico veterinaria Juana Olvera Osorio y el médico Germán Matus Borjas, encargado del área de salud municipal, dijeron que levantar perros así y no saber su paradero es un delito, ellos mismos lo dieron y dicen ignorar todo lo que sucede”.

Este martes 30 de marzo, las animalistas acudieron nuevamente al Palacio Municipal y dialogaron con el Presidente Municipal de Camerino Z. Mendoza, quien les negó rotundamente que el ayuntamiento estuviera detrás de la desaparición de los animales.

“Que ellos nos están desapareciendo perros, que no tienen la logística, que no tienen tramperos, que no tienen dónde refugiarlos y efectivamente no tienen dónde meter a los animales, los están sacrificando”.

Fiscalía dice que no hay delito

Las activistas también se presentaron en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), donde el personal les indicó que no había delito qué perseguir, cuando existe la Ley número 876 para la Protección y el Bienestar Animal en Veracruz.

“Como los perritos son callejeros, nos dijeron que no hay delito qué perseguir, que aunque acusemos directamente al Municipio, a Juanita y al doctor Matus, nos dijeron que de qué los vamos a acusar si no hay evidencias, no se puede considerar como robo porque son perritos callejeros”, reprobó María del Carmen.

Lo anterior, pese a que existe la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Ambientales y Contra los Animales (FEDAYCA) en la entidad.

Hace un par de semanas, la coordinadora de Proyecto Arpa, Lourdes Jiménez Mora, denunció que el Congreso del Estado pretende realizar reformas al Código Penal para legalizar el sacrificio de animales en Veracruz.

“En ese dictamen han borrado todo lo que podría haber ayudado a los animales y rescatan cosas que no tienen un cambio significativo en la ley, pero le adicionan al código penal un párrafo donde dice textual que cuando los animales entren en conflicto con los humanos o representen una amenaza podrán tomarse las medidas necesarias para contenerla y ahí mismo hablan de que puede ser reducida su población”.

Por tal motivo, grupos animalistas están alzando la voz y se han acercado al Congreso local para evitar que se concreten las modificaciones legislativas que atenten contra la vida de los animales.