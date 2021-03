Tamaulipas se prepara para evitar aumento de contagios durante las vacaciones

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que se encuentran trabajando con las distintas dependencias y los gobiernos locales para prevenir un aumento de casos del nuevo coronavirus tras el paso del periodo vacacional de Semana Santa.

Fue durante la inauguración del Malecón de la Laguna del Carpintero, con una inversión de 37.6 millones de pesos en la ciudad de Tampico, donde aseguró que la entidad aún no registra indicios de la tercera ola de contagios de COVID-19.

Junto al alcalde, Jesús Nader y el gerente de la Comisión Municipal de Agua Potable (COMAPA), Jorge Rivera Schotte, manifestó que la entidad se encuentra lista para recibir a los turistas de distintas partes del país que estarán arribando a las distintas playas y destinos que ofrece Tamaulipas.

"Si bien es cierto que estamos en semáforo verde debemos ser muy cuidadosos en Semana Santa porque sabemos que viene gente de otras partes del país, Salud y el Comisionado Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), han estado trabajando en los protocolos para que no haya un repunte alto de contagios", añadió.

El gobernador recalcó que se tiene que evitar que haya un repunte en el número de infectados por COVID-19 y que el trabajo de todo un año de pandemia se venga abajo.

"Estamos en semáforo verde, no podemos bajar la guardia, hay que tomar en cuenta que muchos estados no han podido superar esta situación, con el semáforo en verde y la decisión que se ha tomado de llevar cabo todos la protocolos pertinentes es para que el esfuerzo de todo un año no se venga abajo", recalcó García Cabeza de Vaca.

Tamaulipas registra un acumulado de 51 mil 217 casos de coronavirus, de los cuales 45 mil 744 personas se recuperaron, sin embargo, cuatro mil 720 murieron, mientras que actualmente 753 personas están con contagios activos.

Por Carlos Juárez

