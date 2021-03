Mario Delgado pide exterminar al INE por ser gatilleros del PRIAN

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado consideró que es tiempo de renovar a algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y exterminar al organismo.

“El INE está demostrando que se quedó atrás, la gente dio un de un gran salto hacia consolidar nuestra democracia en julio del 2018, y la institución electoral sigue atorada en el pasado, sigue con las prácticas del PRIAN, y va a haber que pensar muy seriamente qué hacemos, pero estos consejeros ya les quedó grande el saco. (¿la solución sería renovar a estos consejeros o la exterminación del INE?, se le preguntó) Yo creo que son las dos cosas, no sólo pensar en el tema de las personas, si no en la institución en su conjunto que garantice una auténtica democracia”, aseguró.

De vista por Tabasco, el líder nacional de Morena expuso que algunos consejeros del INE actúan como “gatilleros” del PRI y el PAN, ya que no son imparciales.

“Parece ahora que en lugar de ser árbitros, imparciales, están actuando ya como gatilleros del PRIAN, yo ya les he dicho una y otra vez que respetamos que no coincidan con nuestro proyecto, pero si nos quieren enfrentar lo hagan por la democrática, que se afilian al partido de sus jefes, y entonces compitan en las urnas contra nosotros, pero lo que no se vale es disfrazarse de árbitro y cargar la mano hacia un partido”, explicó.

Mario Delgado señaló que el INE busca sacar de la contienda electoral a más de 50 candidatos de Morena que cuentan con la preferencia en sus estados y sus distritos.

“Pretenden bajarnos alrededor de 50 candidaturas con pretextos, igual que hizo Vicente Fox en el 2005 contra el hoy presidente de la república, ahí con un pretexto legal pretendían que no apareciera en la boleta, ahora quieren hacer lo mismo con candidatos además que tienen ya la preferencia de la gente, en Guerrero está claro que Félix Salgado es el preferido de la gente, lo mismo que Raúl Morón en Michoacán, y el INE al tratar de bajarlos a la mala lo que está haciendo es vulnerar completamente en nuestra democracia”, indicó.

Por Paris Alejandro Salazar

