Jalisco consultará a ciudadanos permanencia en Pacto Fiscal 

Antes de que se apruebe una reforma constitucional que el mandatario estatal, Enrique Alfaro Ramírez, envió al Congreso local para la permanencia o salida del Pacto Federal, pidió ya al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPCJ) que realice una consulta en donde los jaliscienses opinarán al respecto.

La iniciativa contempla la obligatoriedad de que al menos una vez cada seis años se revisen los términos del Pacto Fiscal con la Federación para evitar lo que sucede ahora.

“Parecería obvio, ¿cómo vas a firmar un pacto que ni siquiera has leído, que ni siquiera has revisado?, y por eso hoy tenemos un modelo de coordinación fiscal tan abusivo, que castiga a los estados y a los municipios que concentra dinero de la Federación que no se distribuye de manera equitativa y de manera justa entre los estados que integramos la República", destacó.